Mirel Rădoi prefațează duelul cu Islanda: „Poate fi ca un meci de box!”

Mirel Rădoi selecționerul reprezentativei României, a declarat în cadrul conferinței de presă premergătoare duelului cu Islanda, care va avea loc astăzi pe stadionul „Ghencea” din cappitală, în etapa a 9-a grupa J din cadrul preliminariilor Cupei Mondiale din 2022, că se așteaptă la un meci de „box”.

Selecționerul crede că în acest moment, „tricolorii” au mai multe de pierdut față de nordici, care sunt out din calculele calificării.

„Cred că momentul de faţă noi am avea mult mai multe lucruri de pierdut decât Islanda. Cred că ăsta ar fi un lucru important pentru noi, care să conteze pentru a termina această campanie pe locul doi. Cred că din punctul acesta de vedere avem un avantaj. Islanda, chiar dacă teoretic ar mai avea şanse pentru locul 2, în momentul de faţă poate fi o echipă periculoasă, pentru că nu mai are nimic de pierdut, încearcă integrarea unor jucători de la Under-21 şi atunci este o echipă care vine să joace ca şi cum nu ar avea nimic de pierdut şi poate fi periculoasă. Dar asta nu înseamnă că nu suntem pregătiţi pentru partidă. Cred că în momentul de faţă echipa arată mult mai bine, am câştigat lucruri ca spirit de echipă, de sacrificiu. Sunt lucruri care contează, care s-au văzut în ultimele partide şi care indiferent de adversar trebuie să le păstrăm. Din punctul ăsta de vedere cred că echipa naţională arată mult mai bine, deşi nu pot spune în ce procent. Dar cu siguranţă arată mult mai bine decât arăta la barajul cu Islanda. Poate fi ca un meci de box. Să sperăm că nu vom fi cei care vom cădea primii şi vom rămâne în picioare până la sfârşit. Aş vrea ca în primele 10 minute să începem mult mai bine decât am făcut-o în Islanda”, a declarat Mirel Rădoi, selecționerul României.

Vă reamintim că, cu două etape rămase de jucat din această camăanie de calificare, Germania este lider cu 21 de puncte, fiind deja sigură de locul la CM din Qatar Lupta pentru locul 2, care duce la baraj, se dă între România (13 puncte), Armenia (12 puncte) și Macedonia de Nord (12 puncte).