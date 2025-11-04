Mirela Retegan e în doliu. A pierdut un membru al găștii Zurli: ”Mergem să ne luăm rămas bun”

Mirela Retegan este în doliu după ce un membru din gașca Zurli a trecut la cele veșnice. Vestea că domnul Bartha, cel care era considerat bunicul tuturor copiilor, a căzut ca un trăsnet peste cei care l-au apreciat de-a lungul anilor.

Pe o rețea de socializare, Mirela Retegan a transmis un mesaj emoționant despre pierderea domnului Bartha. În ultimii 10 ani, cel declarat bunicul tuturor copiilor (”bunicul Zurli”) și ocrotitorul echipei Zurli, a fost constant alături de membrii găștii.

Mirela Retegan: ”Suntem cu un om în minus”

Indiferent de greutăți, Mirela Retegan își aduce aminte că domnul Bartha a fost bunicul miilor de copii care l-au întâlnit și l-au iubit. Printre regrete și păreri de rău, fondatoarea găștii Zurli a dezvăluit că – în urmă cu ceva timp – domnul Bartha a ”avertizat-o” că va pleca din gașcă abia când va muri.

„În fiecare oraș, ajungea primul și pleca ultimul. Iar în timpul spectacolelor, era ca un vultur care se învârtea deasupra spațiului în care ne desfășuram. Pentru el, Zurli a fost viața lui din ultimii 10 ani. Cu bune și cu rele, cu bucurii și provocări. S-ar bătut cu oricine pentru noi, „copiii lui”, dar mai ales pentru locul care i-a fost acasă. Copiii îi spuneau bunicul Zurli. Și chiar dacă n-a apucat să fie e bunicul propriilor lui nepoți, a fost bunicul miilor de copii care l-au întâlnit și l-au iubit. Astăzi, el pleacă primul din echipa noastră și știm că astăzi e ultimul nostru eveniment împreună. M-a avertizat în mai multe rânduri: „Doamna Mirela, eu o să plec de la Zurli când o să mor. Și după ce mă pensionez, eu o să mai vin cu voi, pentru că asta e viața mea. Și s-a ținut de promisiune. A rămas la Zurli până în ultima clipă. A venit la ultima noastră aniversare și ne-a arătat cum se iese de pe scena vieții. Ne-a luat în brațe pe fiecare, ca și când și-ar luat rămas bun. Astăzi, mergem noi la Târgu Mureș să-i amintim cât de iubit a fost. Astăzi, Zurli e în doliu, pentru că ne despărțim de unul dintre cei mai iubiți oameni din echipa Zurli. O să ne lipsească mult glumele lui și disponibilitatea cu care întâmpina orice situație. Dar știm că, de astăzi, Zurli mai are o obligație: să trăiască și pentru bucățica pe care domnul Bartha nu a mai apucat-o. Pentru că, de astăzi, Zurli are un înger care o să-i poarte și mai multă grijă. La revedere, domnule Bartha. Noi suntem cu un om în minus, cerul e cu un înger în plus.”, a fost mesajul transmis de Mirela Retegan pe rețelele de socializare.

Un nou scandal în Gașca Zurli! Bucătărașul Lulu îi cere explicații Mirelei Retegan cu privire la încasările primite de la donatori: ”Pe ce s-au dus banii noștri?!”

Dezamăgire totală la showul Gașca Zurli din Londra! „Vorbărie multă, greșeli gramaticale. Cred că nu mai venim”