Mirela Retegan e în doliu. A pierdut un membru al găștii Zurli: ”Mergem să ne luăm rămas bun”

De: Irina Vlad 04/11/2025 | 09:56
Mirela Retegan e în doliu/ sursă foto: social media

Mirela Retegan este în doliu după ce un membru din gașca Zurli a trecut la cele veșnice. Vestea că domnul Bartha, cel care era considerat bunicul tuturor copiilor, a căzut ca un trăsnet peste cei care l-au apreciat de-a lungul anilor. 

Pe o rețea de socializare, Mirela Retegan a transmis un mesaj emoționant despre pierderea domnului Bartha. În ultimii 10 ani, cel declarat bunicul tuturor copiilor (”bunicul Zurli”) și ocrotitorul echipei Zurli, a fost constant alături de membrii găștii.

Mirela Retegan: ”Suntem cu un om în minus”

Indiferent de greutăți, Mirela Retegan își aduce aminte că domnul Bartha a fost bunicul miilor de copii care l-au întâlnit și l-au iubit. Printre regrete și păreri de rău, fondatoarea găștii Zurli a dezvăluit că – în urmă cu ceva timp – domnul Bartha a ”avertizat-o” că va pleca din gașcă abia când va muri.

sursă foto: Instagram

„În fiecare oraș, ajungea primul și pleca ultimul. Iar în timpul spectacolelor, era ca un vultur care se învârtea deasupra spațiului în care ne desfășuram. Pentru el, Zurli a fost viața lui din ultimii 10 ani. Cu bune și cu rele, cu bucurii și provocări. S-ar bătut cu oricine pentru noi, „copiii lui”, dar mai ales pentru locul care i-a fost acasă.

Copiii îi spuneau bunicul Zurli. Și chiar dacă n-a apucat să fie e bunicul propriilor lui nepoți, a fost bunicul miilor de copii care l-au întâlnit și l-au iubit. Astăzi, el pleacă primul din echipa noastră și știm că astăzi e ultimul nostru eveniment împreună. M-a avertizat în mai multe rânduri: „Doamna Mirela, eu o să plec de la Zurli când o să mor. Și după ce mă pensionez, eu o să mai vin cu voi, pentru că asta e viața mea.

Și s-a ținut de promisiune. A rămas la Zurli până în ultima clipă. A venit la ultima noastră aniversare și ne-a arătat cum se iese de pe scena vieții. Ne-a luat în brațe pe fiecare, ca și când și-ar luat rămas bun.

Astăzi, mergem noi la Târgu Mureș să-i amintim cât de iubit a fost. Astăzi, Zurli e în doliu, pentru că ne despărțim de unul dintre cei mai iubiți oameni din echipa Zurli. O să ne lipsească mult glumele lui și disponibilitatea cu care întâmpina orice situație. Dar știm că, de astăzi, Zurli mai are o obligație: să trăiască și pentru bucățica pe care domnul Bartha nu a mai apucat-o. Pentru că, de astăzi, Zurli are un înger care o să-i poarte și mai multă grijă.

La revedere, domnule Bartha. Noi suntem cu un om în minus, cerul e cu un înger în plus.”, a fost mesajul transmis de Mirela Retegan pe rețelele de socializare.

