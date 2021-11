Mirela Vaida a răbufnit! Ce mesaj dur a transmis prezentatoarea TV pe reţelele de socializare

Mirela Vaida a răbufnit pe reţelele de socializare. Vedeta de la Antena 1 a transmis un mesaj dur la adresa autorităților în legătură cu începerea şcolilor. Prezentatoarea TV este nemulţumită de alegerile guvernanţilor.

Mirela Vaida este căsătorită de foarte mulți ani cu Alexandru, împreună cu care are 3 copii minunaţi. Vedeta a răbufnit recent pe reţelele de socilizare fiind îngrijorată de evoluţia acestora.

Prezentatoarea a făcut câteva comentarii acide la adresa autorităţilor, din cauza deciziilor care s-au luat în contextul începerii şcolilor.

Sorin Cîmpeanu, ministrul interimar al Educaţiei, anunţa vineri că şcoala va începe pe 8 noiembrie pentru toţi elevii şi preşcolarii atât din învăţământul de stat, cât şi privat. Acesta a menţionat faptul că se vor desfăşura cursuri cu prezenţă fizică în unităţile în care rata de vaccinare anti-COVID a întregului personal este de peste 60%.

”Dacă nu vor să se vaccineze unele cadre didactice, din varii motive, niciodată, ne țineți în online până la vacanța mare?”

”Domnilor guvernanti, de ce va razbunati pe copiii nostri? De ce unii incep scoala fizic de maine, iar altii raman acasa, in online, cu ochii mijiti in calculator sau laptop (daca le au si pe astea, ca stim ca multi copii devaforizati nu au nici macar curent electric), de ce ne faceti victime colaterale pe noi, parintii si copiii nostri? Daca unele cadre didactice s-au vaccinat sau nu este fix alegerea lor! Fiecare e stapan pe viata si pe corpul lui! Va spune una care s-a vaccinat si cu doza a 3-a, dar care nu ii judeca pe cei ce n-au facut-o! Ce legatura are asta cu procesul de educare si de invatare? Cu ce au gresit niste copii care fix acum invata deprinderile si motivatiile mersului la scoala? Cum ii explic eu copilului meu de 6 si celuilat de 5 ani ca el nu merge maine la scoala, dar vecinul lui merge? Ce sa fac? Sa dau vina pe invatator sau educator? Sa il fac dusmanul copilului? Sa ii zic ca din cauza lui copilul meu nu va invata sa scrie sau sa citeasca si nu isi va vedea colegii?”, a scris Mirela Vaida pe contul său de pe o rețea de socializare.

”Este obligatorie vaccinarea? Nu! Atunci de ce folosesti aceste masuri de pedeapsa asupra noastra, cadre didactice, parinti si copii? De ce nu ati anuntat aceste masuri in urma cu 2 saptamani, inainte de vacanta, astfel incat cine voia sa se vaccineze dintre cadrele didactice, sa aiba si timp sa o faca? E normal sa aflam vineri seara ca, de luni, aproape jumate din scolile din Romania vor functiona online? Cu ce drept va bateti joc, totusi, de soarta acestor copii? N-ati vrut decat sa aruncati pisica neagra in comunitatea parinti-scoala, sa ne spalam noi pe cap cu ceea ce n-ati fost in stare sa reglementati intr-un an si jumatate! Nu v-ati asumat nicio decizie si ne-ati lasat pe noi sa ne razboim cu nevaccinatii din scoli! Domnilor, aveti pe constiinta o intreaga generatie de elevi care nu a inteles nimic din ultimii 2 ani! In unele localitati cu indice de 15 la mie incepe scoala fizica, de exemplu, iar in localitati cu 8 la mie se sta acasa, pentru ca nu s-au vaccinat inca 2 sau 3 cadre didactice dintr-o scoala comunala! Este normal? Este logic? Este moral? Si pentru ce perioada va functiona aceasta hotarare de Guvern? Daca nu vor sa se vaccineze unele cadre didactice, din varii motive, niciodata, ne tineti in online pana la vacanta mare? Va intreb ca un parinte, fiica de cadru didactic vaccinat, si el, cu doza 3, dar care se gandeste doar la asta: cu ce au gresit copiii nostri ca sa plateasca pentru toata lipsa voastra de competenta?”, a mai scris vedeta TV.

Sursă foto: Instagram