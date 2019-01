Se pregătește să devină mamă pentru a treia oară însă înainte de a trăi acest sentiment a trecut prin chinuri groaznice. Actrița, cântăreața și prezentatoarea TV Mirela Boureanu Vaida povestește, pentru CANCAN.RO, emisiune difuzată de România TV, cum a pierdut două sarcini. La prima s-a întâmplat pe scenă, în timp ce cânta, fără să știe că era însărcinată. La a doua a trăit un șoc când medicii i-au spus că sarcina ei nu poate avea un rezultat. Imediat după avort, Mirela s-a dus anesteziată la emisiunea pe care o prezenta.

Mirela Boureanu Vaida are aproape 37 ani și se pregătește să devină pentru a treia oară mamă. Și nu are de gând să se oprească aici! Până la 40 de ani și-a propus să-l aducă pe lume și pe cel de-al patrulea copil. Puțini sunt însă cei care știu că prezentataoarea TV a trecut prin probleme care i-au pus viața în pericol. Prima sarcină, de care nici nu a știut, a fost extrauterină. (CITEȘTE ȘI: ÎNSĂRCINATĂ ÎN 7 LUNI, MIRELA BOUREANU VAIDA A PRIMIT O VESTE CARE A ULUIT-O)

”Cântam de 40 de minute la Sinaia. Mă simțeam mai rău, dar am crezut că e o răceală netratată. Am simțit că ceva se întâmplă în timp ce cântam. O senzație că pierd sânge și mă uitam în jurul meu să nu se întâmple ceva, să văd. Practic curgea sânge. Am terminat de cântat, eram pe tocuri, a trebuit să urc până la etajul 1 unde aveam eu camera și când am ajuns în cameră atunci am văzut că am avut o hemoragie. Dar credeam că e o răceală și am mers la doctor după câteva zile.

În ziua aia a fost ceva mai evidentă hemoragia și imediat au spus medicii să merg să-mi ia sânge și mi-a făcut BCG-ul ăla să vadă dacă sunt însărcinată. Mi-au spus că am pierdut sarcina. Șocul a fost când am aflat că era extrauterină și atunci automat trebuie să pierzi sarcina. Dacă nu… muream. Atunci mi-a fost teamă că nu voi putea să am copii niciodată. Dacă prima a fost extrauterină așa vor fi și celelalte”, a spus Mirela Boureanu Vaida.

Mirela Boureanu Vaida a pierdut și a doua sarcină

Vedeta a mai povestit pentru CANCAN.RO, emisiune difuzată de România TV, că se afla în vacanță în Franța atunci când a aflat că este însărcinată. Atât ea, cât și soțul ei erau în culmea fericirii că vor deveni părinți. Soarta însă nu a ținut nici atunci cu ei. Prezentatoarea TV a fost nevoită, din nou, să facă avort deoarece avea o sarcină complicată. (VEZI ȘI: MIRELA BOUREANU VAIDA, NOI DECLARAȚII DUPĂ CE A FOST CONCEDIATĂ)

”Eram în vacanță în Franța. Mi-am făcut și acolo multe teste și eram fericiți că vom avea un copil. Când m-am întors, ceva din mine îmi spunea că nu e bine. Dar nu știu ce, nu aveam niciun semnal. Am fost la ecograf și acolo mi-a spus că am o sarcină care se întâmplă o dată la nu știu câte cazuri. Adică nu are sac vital. Pe scurt, nu are viață în el. Nu exista embrion, nu exista inimioară. Aveam toate simptomele de sarcină, dar nu aveam făt. În momentul ăla a fost un șoc.

Am spus că nu se poate. Am avut momente în care mergeam la biserică. Mă întrebam: «De ce mie, ce am făcut? Cu ce am greșit?». A trebuit să fac chiuretaj și la a doua și imediat după eram la emisiune. După aceea mi-am făcut niște investigații mai serioase. Doctorița îmi spunea că de la 30 de ani, femeilor le scad șansele cu 50% să sămână însărcinate pe cale naturală. Uite că m-a ajutat Dumnezeu și acum e anul și copilul”, a mai spus Mirela Boureanu Vaida.

Mirela Boureanu va deveni mămică pentru a treia oară, în luna aprilie a acestui an. Și, în ciuda faptului că majoritatea îi spun că este greu să te descurci cu trei copii mici, vedeta se gândește serios să-l facă și pe al patrulea. Până la împlinirea vârstei de 40 de ani, prezentatoarea TV vrea să rămână însărcinată pentru a patra oară. Mirela Boureanu Vaida își dorește încă o fetiță!