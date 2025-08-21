Mister în jurul morții lui Hulk Hogan. Fiica lui face dezvăluiri uluitoare: ”Nu am știut că suferă de leucemie până în clipa în care a murit”

La o aproape o lună de la decesul lui Hulk Hogan, fiica sa Brooke încă are îndoieli în privința cauzei morții celebrului wrestler.

Hulk Hogan a murit la vârsta de 71 de ani pe 24 iulie, în urma unui infarct miocardic acut (atac de cord), însă circumstanțele morții sale rămân neelucidate. Brooke Hogan încă are dubii legate de ce i-ar fi putut cauza decesul.

„Făcea recuperare acasă după o operație complicată la coloana vertebrală. Tata era supravegheat non stop. Toate înregistrările video din casă, de pe camerele polițiștilor sosiți la intervenție precum și apelurile la dispeceratul de urgențe nu sunt disponibile, deși ele ar fi trebuit predate familiei în baza legii privind libertatea informației. Cu siguranță dacă am avea aceste dovezi, narațiunea potrivit căreia tatăl meu s-a stins în urma unui infarct ar fi alta”, susține Brooke.

Potrivit People, înainte să moară, Hulk Hogan era grav bolnav, fiind diagnosticat cu leucemie și aritmie cardiacă.

Copiii vedetei caută răspunsuri

Nick și Brooke nu s-au împăcat cu verdictul dat de medicii legiști, astfel că au pornit propria anchetă.

„Nu am știut că suferă de leucemie până în clipa în care a murit. Încă nu avem suficiente informații legate de cum și când s-a dezvoltat boala. Împreună cu fratele meu, vom obține răspunsurile pe care ni le dorim”, explică Brooke.

Interesant este faptul că deși fiica sa caută răspunsuri tardive, aceasta nu a participat la înmormântarea tatălui. Mai mult, relațiile dintre Hulk și Brooke erau distante, iar aceasta s-a șters singură din testamentul părintelui.

Fosta vedetă WWE păstra discreția asupra vieții sale de familie și nu a ieșit niciodată public să spună că e certat cu cineva. Întrebată fiind de ce nu a mai vorbit cu tatăl ei, Brooke s-a rezumat să afirme că familia ei se confruntă deja cu destule și că nu va mai vorbi despre acest mister.

Însă, gurile rele suspectează că fata regretatului showman încearcă să obțină o parte din averea uriașă a părintelui, după ce în trecut s-ar fi certat și acesta a decis să o dezmoștenească.

