Misterul a fost elucidat! Au ”împărțit” Carmen Negoiță și Brigitte Năstase același bărbat?

Carmen Negoiță a fost eliminată din „Fermă”, în urma duelului de joi seara, cu Ioana, Miss România 2016. Ajunsă acasă vedeta a lămurit misterul legat de bărbatul pe care l-ar fi împărțit cu Brigitte Sfăt. Asta după ce, într-una dintre ediții, fosta soție a tenismenului Ilie Năstase a declarat că a împărțit același bărbat cu Claudia Pavel și Carmen.

Într-una dintre edițiile show-ului ”Ferma”, Brigitte Năstase a făcut acuzații la adresa Claudiei Pavel și nu numai. Bruneta susținea că și cu Carmen Negoiță ar fi ”împărțit” un bărbat. (CITEȘTE ȘI: BRIGITTE NĂSTASE, DEZVĂLUIRI INCENDIARE DESPRE MOMENTELE ÎN CARE A FOST ÎNȘELATĂ: “LE VEDEAM FUNDURILE GOALE, AM BĂTUT-O”)

„Da, m-a șocat comportamentul lui Brigitte. Noi am muncit împreună și am stat la povești în bucătărie. S-a luat de mine de la un nimic și a înflorit situația până m-am iritat și eu. Sincer, nici nu știam că exista un conflict până să ies din Fermă. Ulterior am aflat ce a zis despre mine. O prostie totală care nu are legătură cu realitatatea și care se clarifica imediat, dacă avea curajul să îmi zică în față. Credeți-mă, și spun asta cu mâna pe inimă, că nu am împărțit nici un bărbat. Și când o să iasă chiar o să clarific cu ea acest aspect, pentru că nu am nimic de ascuns”, a spus Carmen Negoiță pentru VIVA!.

Acuzații fără precedent

Acuzațiile lansate de Brigitte la adresa Claudiei au condimentat episodul difuzat recent la Pro TV. În mijlocul unei crize de nervi, fosta soție a lui Ilie Năstase a susținut că artista a avut o relație cu primul ei soț, Octavian Sfăt, chiar în timpul mariajului lor. (VEZI ȘI: CORNEL OANĂ ÎI DUCE DORUL LUI BRIGITTE NĂSTASE: ”NU MĂ AȘTEPTAM LA ACESTE SENTIMENTE…”)

„Soțul meu, tatăl lui Robi, m-a înșelat cu ea. A venit la concursul ăsta să se combine cu alți bărbați?!”, a răbufnit Brigitte în timpul emisiunii, fără să mai țină cont de camerele de luat vederi. Având în vedere că Octavian Sfăt a murit la sfârșitul lui 2002, an în care Claudia Pavel a împlinit 18 ani, după spusele lui Brigitte, cântăreața ar fi avut o relație cu un bărbat însurat pe vremea pe când era minoră.

„Știam că nu mă suportă… asta de când s-a culcat cu primul meu soț. Normal eu ar trebui să fiu supărată pe ea”, a mai adăugat Brigitte.

Se pare că fosta soţie a lui Ilie Năstase ar avea un ghimpe împotriva Claudiei Pavel şi pentru că solista i-ar fi picat cu tronc lui Cătălin Cazacu, fostul ei iubit. Claudia şi Cătălin au fost colegi în emisiunea Exatlon de la Kanal D, iar Brigitte și Cazacu au avut o idilă.