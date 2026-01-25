Acasă » Știri » Misterul care a cucerit lumea modei: Celebra monogramă Louis Vuitton a împlinit 130 de ani

Misterul care a cucerit lumea modei: Celebra monogramă Louis Vuitton a împlinit 130 de ani

De: Diana Cernea 25/01/2026 | 22:50
Misterul care a cucerit lumea modei: Celebra monogramă Louis Vuitton a împlinit 130 de ani
Inspirații medievale, fascinație pentru Japonia sau intuiția pură a unui geniu al designului – cum a luat naștere unul dintre cele mai recunoscute simboluri din istoria modei? La 130 de ani de la apariția sa, Monograma Louis Vuitton rămâne un cod vizual enigmatic, care continuă să fascineze și să ridice semne de întrebare, potrivit Vanity Fair.

De la „Gris Trianon” la simbol global

Când ne gândim la Louis Vuitton, puțini își mai amintesc de „Gris Trianon”, primul material textil special conceput pentru îmbrăcarea cufărelor, ușor și impermeabil, imaginat de Louis Vuitton însuși la scurt timp după fondarea casei, în 1854. Cu nuanțe regale și o estetică influențată de stilul celui de-al Doilea Imperiu, acest canvas inovator a marcat începutul unei revoluții în designul bagajelor.

Adevărata cotitură a venit însă în 1896, când Georges Vuitton, fiul fondatorului, a creat materialul imprimat care avea să devină semnătura absolută a casei: Monograma. Interesant este că, până în anii ’80, acest termen nici măcar nu era folosit. „Vorbeam pur și simplu despre imprimeul LV”, explică Pierre-Louis Vuitton, reprezentant al celei de-a șasea generații a familiei.

Au existat și alte tipuri de canvas-uri create pentru protejarea bagajelor – modelul cu dungi din 1872 sau celebrul Damier din 1888. Însă Monograma le-a eclipsat rapid pe toate, până ce a devenit sinonimă cu luxul francez. Pentru mulți, Louis Vuitton înseamnă, înainte de orice, o geantă Speedy Monogram Canvas.

Influențe medievale, japoneze sau pură intuiție?

Creată în 1896 și înregistrată oficial un an mai târziu, Monograma rămâne un puzzle vizual. De unde provin inițialele împletite și motivele florale abstracte? Nu există schițe originale, arhive sau explicații certe. O ipoteză trimite la faianța din bucătăria casei familiale din Asnières. O alta o leagă de fascinația lui Georges Vuitton pentru estetica medievală și pentru opera lui Viollet-le-Duc.

În aceeași perioadă, Europa era fascinată de estetica japoneză, iar Monograma trimite subtil la blazoanele daimyo-ilor și la grafica niponă care cucerise elitele culturale de la sfârșitul secolului al XIX-lea. Concepută atât ca element de identitate, cât și ca mijloc de protecție împotriva falsurilor, această semnătură vizuală și-a depășit rapid rolul practic, transformându-se într-un simbol cu valoare culturală.

Fără ca originile sale să fi fost vreodată elucidate pe deplin, Monograma s-a răspândit treptat în toate colțurile universului Louis Vuitton: de la gențile suple lansate în 1959, la marochinărie, parfumuri și accesorii de machiaj, ajungând chiar și la bijuterii, prin diamantele cu tăietură „LV Cut”. De-a lungul timpului, artiști precum Takashi Murakami, Jeff Koons sau Urs Fischer i-au oferit reinterpretări memorabile, consolidându-i statutul de simbol cultural cu rezonanță globală.

În prezent, Louis Vuitton celebrează această moștenire prin colecția „Monogram Origin”, o întoarcere la rădăcini care îmbină nostalgia vintage cu un stil ultra-contemporan. Modele iconice precum Speedy, Alma sau Keepall se reinventează încă o dată, demonstrând că, 130 de ani mai târziu, forța vizuală a Monogramei LV devine tot mai puternică.

