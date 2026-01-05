Culorile anului 2026. Cele 6 nuanțe care vor dicta trendurile în modă

Moda nu mai este doar despre haine, ci despre mesajul pe care îl transmiți fără să spui un cuvânt. Iar în 2026, culorile vorbesc tare, limpede și curajos. Intense, vibrante și pline de semnificații, nuanțele anului viitor nu sunt pentru cei timizi. Potrivit Vanity Fair, platforma de analiză Tagwalk a identificat cele șase culori care au dominat prezentările Fashion Week primăvară-vară 2026. Ce au în comun? Sunt puternice, expresive și fiecare spune o poveste despre personalitate, emoție și atitudine.

Cele șase culori ale anului 2026 sunt: violet intens, roșu, verde, galben, albastru regal și portocaliu. Brandurile celebre deja au integrat aceste nuanțe în cele mai noi colecții.

Violet, verde și roșu: culori cu personalitate

Violetul intens, în nuanța prună și vinețiu, revine în forță pe podiumurile Chloé, Loewe și Prada. Este culoarea spiritualității, a introspecției și a misterului. Asociată cândva cu regalitatea și lumea ocultă, în prezent, violetul reprezintă opțiunea femeilor care își cunosc țelul și nu se tem să iasă din tipare. Verdele – în nuanța smarald, olive sau mentă, rămâne simbolul echilibrului și al reînnoirii.

Departe de superstițiile trecutului, această culoare evocă naturalețea, creativitatea și calmul. Este nuanța femeilor sigure pe ele, ancorate în realitate, dar cu idealuri înalte. Roșul, intens și magnetic, domină colecțiile Chanel, Valentino sau Balenciaga. Este culoarea pasiunii, a curajului și a seducției. O alegere pentru cele care nu se feresc să fie în centrul atenției și care își asumă fiecare pas cu încredere în propriile forțe.

Albastru regal, galben solar și portocaliu optimist

Albastrul cobalt este, fără îndoială, una dintre vedetele anului. Elegant, puternic și sofisticat, face trimitere la ideea de autoritate și rafinament. O nuanță potrivită pentru cei care vor să inspire încredere și stabilitate. Galbenul, în schimb, vine cu o energie complet diferită. Luminos, jucăuș și optimist, amintește de razele soarelui și de libertate. Este culoarea celor care nu se tem să fie diferiți și care preferă autenticitatea în locul convențiilor.

Portocaliul, mai ales în tonuri de caisă sau în nuanța cărămiziu, completează paleta cromatică cu o doză de căldură și umanitate. Este asociat cu creativitatea, deschiderea către nou și dorința de schimbare. O culoare pentru spirite artistice, empatice și curajoase. În concluzie, moda anului 2026 nu mai urmează tipare, ci emoții. Fiecare culoare spune ceva despre tine, iar stilul devine un act de asumare. Indiferent ce nuanță alegi, poart-o cu atitudine, încredere și mult curaj.

CITEȘTE ȘI – Culoarea anului 2026 a dat internetul peste cap. „Cloud Dancer”, revoluție în modă sau gafă uriașă?

NU RATA – Șoc la licitație! Suma fabuloasă care s-a plătit pentru un ou Fabergé cu 4.5000 de diamante