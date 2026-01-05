Acasă » Știri » Culorile anului 2026. Cele 6 nuanțe care vor dicta trendurile în modă

Culorile anului 2026. Cele 6 nuanțe care vor dicta trendurile în modă

De: Diana Cernea 05/01/2026 | 17:30
Culorile anului 2026. Cele 6 nuanțe care vor dicta trendurile în modă
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
4 poze
Vezi galeria foto

Moda nu mai este doar despre haine, ci despre mesajul pe care îl transmiți fără să spui un cuvânt. Iar în 2026, culorile vorbesc tare, limpede și curajos. Intense, vibrante și pline de semnificații, nuanțele anului viitor nu sunt pentru cei timizi. Potrivit Vanity Fair, platforma de analiză Tagwalk a identificat cele șase culori care au dominat prezentările Fashion Week primăvară-vară 2026. Ce au în comun? Sunt puternice, expresive și fiecare spune o poveste despre personalitate, emoție și atitudine.

Cele șase culori ale anului 2026 sunt: violet intens, roșu, verde, galben, albastru regal și portocaliu. Brandurile celebre deja au integrat aceste nuanțe în cele mai noi colecții.

Violet, verde și roșu: culori cu personalitate

Violetul intens, în nuanța prună și vinețiu, revine în forță pe podiumurile Chloé, Loewe și Prada. Este culoarea spiritualității, a introspecției și a misterului. Asociată cândva cu regalitatea și lumea ocultă, în prezent, violetul reprezintă opțiunea femeilor care își cunosc țelul și nu se tem să iasă din tipare. Verdele – în nuanța smarald, olive sau mentă, rămâne simbolul echilibrului și al reînnoirii.

Violet intens, una dintre nuanțele anului 2026. sursă – Freepik.

Departe de superstițiile trecutului, această culoare evocă naturalețea, creativitatea și calmul. Este nuanța femeilor sigure pe ele, ancorate în realitate, dar cu idealuri înalte. Roșul, intens și magnetic, domină colecțiile Chanel, Valentino sau Balenciaga. Este culoarea pasiunii, a curajului și a seducției. O alegere pentru cele care nu se feresc să fie în centrul atenției și care își asumă fiecare pas cu încredere în propriile forțe.

Albastru regal, galben solar și portocaliu optimist

Albastrul cobalt este, fără îndoială, una dintre vedetele anului. Elegant, puternic și sofisticat, face trimitere la ideea de autoritate și rafinament. O nuanță potrivită pentru cei care vor să inspire încredere și stabilitate. Galbenul, în schimb, vine cu o energie complet diferită. Luminos, jucăuș și optimist, amintește de razele soarelui și de libertate. Este culoarea celor care nu se tem să fie diferiți și care preferă autenticitatea în locul convențiilor.

Galben solar, pe lista culorilor preferate pentru 2026. sursă – Freepik

Portocaliul, mai ales în tonuri de caisă sau în nuanța cărămiziu, completează paleta cromatică cu o doză de căldură și umanitate. Este asociat cu creativitatea, deschiderea către nou și dorința de schimbare. O culoare pentru spirite artistice, empatice și curajoase. În concluzie, moda anului 2026 nu mai urmează tipare, ci emoții. Fiecare culoare spune ceva despre tine, iar stilul devine un act de asumare. Indiferent ce nuanță alegi, poart-o cu atitudine, încredere și mult curaj.

CITEȘTE ȘI – Culoarea anului 2026 a dat internetul peste cap. „Cloud Dancer”, revoluție în modă sau gafă uriașă?

NU RATA – Șoc la licitație! Suma fabuloasă care s-a plătit pentru un ou Fabergé cu 4.5000 de diamante

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Acuzații grave la adresa Marinei Almășan, după ce a recunoscut că se iubește cu Sorin Mărcuș. Vedeta a răbufnit: „Să-i toc banii, să-l jecmănesc”
Știri
Acuzații grave la adresa Marinei Almășan, după ce a recunoscut că se iubește cu Sorin Mărcuș. Vedeta a…
Moarte misterioasă în Călărași! Un stomatolog în vârstă de 35 de ani a fost găsit decedat în cabinetul său. Ce au văzut polițiștii când au intrat
Știri
Moarte misterioasă în Călărași! Un stomatolog în vârstă de 35 de ani a fost găsit decedat în cabinetul…
Două săptămâni de iarnă aspră: Cea mai rece zi de iarnă
Mediafax
Două săptămâni de iarnă aspră: Cea mai rece zi de iarnă
Meteorologii ANM anunță ninsori abundente și strat de zăpadă de până la 30 de centimetri în mai multe regiuni din țară
Gandul.ro
Meteorologii ANM anunță ninsori abundente și strat de zăpadă de până la 30...
De ce nu a mai plecat Andreea Bălan în vacanță de Revelion pentru prima dată în 10 ani!
Prosport.ro
De ce nu a mai plecat Andreea Bălan în vacanță de Revelion pentru...
Invazia catastrofală care a contribuit la căderea URSS. Ce au căutat rușii în Asia Centrală și dezastrul „Vietnamului sovietic”
Adevarul
Invazia catastrofală care a contribuit la căderea URSS. Ce au căutat rușii în...
Serviciile secrete occidentale susțin că ayatollahul Khamenei e pregătit să fugă la Moscova dacă protestele din Iran escaladează
Digi24
Serviciile secrete occidentale susțin că ayatollahul Khamenei e pregătit să fugă la Moscova...
Coincidență? Curtea de Apel București amână decizia privind judecătorii CCR pentru 16 ianuarie, ziua când CCR se pronunță pe pensiile magistraților
Mediafax
Coincidență? Curtea de Apel București amână decizia privind judecătorii CCR pentru 16 ianuarie,...
Parteneri
Soția lui Gabi Enache atrage toate privirile: „Vin bărbați și se uită așa la mine, dar el acceptă situația”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Soția lui Gabi Enache atrage toate privirile: „Vin bărbați și se uită așa la mine,...
Corina Caragea arată fabulos la 43 de ani! Prezentatoarea PRO TV, apariție spectaculoasă
Prosport.ro
Corina Caragea arată fabulos la 43 de ani! Prezentatoarea PRO TV, apariție spectaculoasă
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Orașul din Europa care a fost invadat de români. 8 din 10 turiști sunt din țara noastră: „E scris în limba română peste tot”
Click.ro
Orașul din Europa care a fost invadat de români. 8 din 10 turiști sunt din...
Vladimir Putin riscă să piardă miliarde de dolari din cauza capturării lui Nicolas Maduro
Digi 24
Vladimir Putin riscă să piardă miliarde de dolari din cauza capturării lui Nicolas Maduro
„Numai atunci Rusia va accepta că acest război a fost o greșeală strategică”. Ministrul de Externe al Poloniei, mesaj pentru Putin
Digi24
„Numai atunci Rusia va accepta că acest război a fost o greșeală strategică”. Ministrul de...
Trebuie să plătească peste 100.000 de dolari pentru că a parcat neregulamentar în propria curte
Promotor.ro
Trebuie să plătească peste 100.000 de dolari pentru că a parcat neregulamentar în propria curte
BANCUL ZILEI. Vânătorul către Scufiţa Roşie: - Pentru că îmi place de tine, o să-ți îndeplinesc trei dorințe!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Vânătorul către Scufiţa Roşie: - Pentru că îmi place de tine, o să-ți...
Noile telefoane Samsung Galaxy A ar putea avea prețurile modificate. Cât ar costa?
go4it.ro
Noile telefoane Samsung Galaxy A ar putea avea prețurile modificate. Cât ar costa?
Trucul dovedit științific care îți îndeplinește toate dorințele
Descopera.ro
Trucul dovedit științific care îți îndeplinește toate dorințele
Cele mai bune jocuri video lansate în 2025 pe Steam
Go4Games
Cele mai bune jocuri video lansate în 2025 pe Steam
Meteorologii ANM anunță ninsori abundente și strat de zăpadă de până la 30 de centimetri în mai multe regiuni din țară
Gandul.ro
Meteorologii ANM anunță ninsori abundente și strat de zăpadă de până la 30 de centimetri...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Acuzații grave la adresa Marinei Almășan, după ce a recunoscut că se iubește cu Sorin Mărcuș. ...
Acuzații grave la adresa Marinei Almășan, după ce a recunoscut că se iubește cu Sorin Mărcuș. Vedeta a răbufnit: „Să-i toc banii, să-l jecmănesc”
Moarte misterioasă în Călărași! Un stomatolog în vârstă de 35 de ani a fost găsit decedat în ...
Moarte misterioasă în Călărași! Un stomatolog în vârstă de 35 de ani a fost găsit decedat în cabinetul său. Ce au văzut polițiștii când au intrat
Împăcare surprinzătoare în showbizul românesc! Și-au mai dat o șansa în 2026 și au fugit în ...
Împăcare surprinzătoare în showbizul românesc! Și-au mai dat o șansa în 2026 și au fugit în vacanță: „Nimic schimbat”
Durere pentru o celebră cântăreață. Diagnosticul crunt primit de fiicele sale: „Probabil nu vor ...
Durere pentru o celebră cântăreață. Diagnosticul crunt primit de fiicele sale: „Probabil nu vor putea să meargă vreodată”
Incendiul de la Crans-Montana, descris ca un atentat terorist: Șeful pompierilor rupe tăcerea!
Incendiul de la Crans-Montana, descris ca un atentat terorist: Șeful pompierilor rupe tăcerea!
Regulile Feng Shui pentru 2026. Ce trebuie să faci pentru a avea noroc la bani
Regulile Feng Shui pentru 2026. Ce trebuie să faci pentru a avea noroc la bani
Vezi toate știrile
×