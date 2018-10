Mladen Krstajić: „Îmi felicit jucătorii!”

Selecţionerul Serbiei, Mladen Krstajić, s-a declarat mulţumit de prestaţia elevilor săi în remiza de pe „Național Arena” cu România. Tehnicianl a spus că nu este supărat pe Dušan Tadić, care a ratat lovitura de la 11 metri de care elevii săi au beneficiat în prelungirile partidei.

„Aş vrea să felicit echipa României pentru jocul făcut. A fost un meci dificil, pentru că echipa noastră este în dezvoltare, dar sunt mulţumit de jocul nostru, pentru că am fost tot timpul în atac. E adevărat că nu am reuşit să înscriem din păcate, dar nu pot decât să felicit jucătorii pentru evoluţia lor. Am dominat, jucătorii s-au străduit. Pe Tadić nu pot decât să-l felicit. E adevărat, a fost o situaţie neplăcută la acel 11 metri, dar a făcut ca şi ceilalţi jucători un joc foarte bun”, a declarat Mladen Krstajić.

Selecționerul a precizat că sârbii sunt optimişti în ceea ce priveşte câştigarea grupei, „chiar dacă mai avem un meci cu Muntenegru”. „Trebuie să ţinem cont că suntem pe primul loc în clasament”, a conchis selecţionerul sârb.

Cu șase puncte în grupă, România se află pe locul 3 după Serbia, care este lider cu 8 puncte și Muntenegru cu 7 puncte. Muntenegru a câștigat aseară duelul din Lituania cu 4-1.

Partida tricolorilor de pe ”Național Arena” cu Serbia s-a terminat 0-0. România, care a remizat cu Serbia şi la Belgrad, 2-2, este neînvinsă în grupă şi mai are de jucat două meciuri, cu Lituania pe teren propriu pe 7 noiembrie şi cu Muntenegru în deplasare pe 20 noiembrie, șansele tricolorilor de a câștiga grupa fiind însă reduse.