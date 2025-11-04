Acasă » Știri » Mladen Žižović a murit, la 44 de ani. Antrenorul s-a prăbușit chiar în timpul unui meci

De: Irina Vlad 04/11/2025 | 14:08
Antrenorul sârb Mladen Žižović a murit la 44 de ani/ sursă foto: Facebook

Duminică seară, fotbalul sârb a fost lovit de o tragedie! Mladen Žižović, antrenorul principal al echipei Radnički 1923, s-a prăbușit la pământ în timpul unui meci din SuperLiga împotriva echipei Mladost Lučani. Selecționerul avea doar 44 de ani. 

Duminică, 2 noiembrie 2025, Mladen Žižović, antrenorul principal al echipei Radnički 1923, a suferit un atac de cord în timpul meciului echipei sale împotriva echipei Mladost. În ciuda intervenției medicale rapide, selecționerul nu a mai putut fi salvat și a decedat la vârsta de 44 de ani.

Conform relatărilor din Serbia, Mladen Žižović a căzut brusc la pământ lângă linia de tușă în prima repriză (la 22 de minute după începerea meciului). Antrenorul a fost transportat de urgență la spital, dar în zadar. La aflarea veștii, meeciul a fost suspendat imediat, jucătorii și staff-ul fiind în stare de șoc.

Vestea îngrozitoare a provocat scene emoționante pe teren, jucătorii echipei Radnicki căzând la pământ în lacrimi, în timp ce adversarii lor păreau și ei copleșiți. Arbitrul a părăsit în cele din urmă terenul și s-a îndreptat încet spre vestiar, lăsând în urmă jucătorii îndurerați.

estea îngrozitoare a provocat scene emoționante pe terenul de fotbal/ sursă foto: captură video

Federația sârbă de fotbal a declarat într-un comunicat că: ”Plecare sa prematură reprezintă o pierdere imensă pentru întreaga comunitate fotbalistică. Federația de Fotbal din Serbia transmite condoleanțe sincere familiei Žižović, membrilor FK Radnicki 1923, precum și tuturor prietenilor și admiratorilor personalității și muncii sale. Odihnește-te în pace, Mladen. Dragostea ta pentru fotbal și moștenirea pe care ai lăsat-o în urmă vor rămâne pentru totdeauna în inimile noastre”, se arată în mesajul federației.

Zizovic a avut o carieră de jucător de 19 ani și a câștigat două selecții pentru Bosnia ca mijlocaș. Și-a petrecut cea mai mare parte a carierei în Bosnia, dar a jucat și în Albania înainte de a se orienta către management în 2017, după retragerea sa.

 

 

