Moldovenii vor revanșa!

Victoria este cuvântul de ordine în tabăra celor de la Poli Iași înaintea duelului din această seară cu Viitorul Constanța.

La conferința de presă premergătoare duelului din Copou din această seară de la ora 21:00, jucătorii lui Flavius Stoican au afirmat că nici nu concep să nu tranșeze acest meci în favoarea lor și să-și ia astfel revanșa duoă ultimele cinci înfrângeri consecutive în fața constănțenilor.

„Ne aşteaptă un meci foarte greu contra unei formaţii care, indiferent de componenţă, este consecventă. Vrem să ne luăm revanşa după ce nu am reuşit să-i batem în ultima perioadă. Starea de spirit a echipei este bună în continuare, deşi am pierdut la Mediaş. Avem potenţial mai mare, sper să ajungem în play-off. Dacă vom ajunge acolo, eu cred că putem mai mult în acest an, putem să ne gândim la cupele europene”, a declarat Cosmin Frăsinescu.

La rândul său, Dylan Flores, a spus că s-a adaptat la Iași și este pregătit să pună umărul la îndeplinirea obeictivelor echipei sale.

„M-am adaptat bine în România, chiar dacă aici se joacă mai în viteză, mai cu forţă faţă de Costa Rica, unde accentul se pune mai mult pe tehnicitate. Avem echipă bună, putem ajunge în play-off. Eu nu am o ţintă în ceea ce priveşte numărul de goluri. Contează ca echipa să aibă rezultate. Sper să facem un joc bun vineri deşi vom avea un meci greu” a spus mijlocaşul din Costarica.

Partida Politehnica Iași- Viitorul Constanța va avea loc astăzi de la ora 21:00 duelul fiind transmis în direct de Digi Sport, Telekom Sport și Look.