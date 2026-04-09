Un moment rar întâlnit în peisajul cultural românesc se conturează prin anunțul lansării volumului „Poezie adolescentină”, semnat de Claudiu Dumitrache – o apariție editorială care vine după aproape patru ani de amânări.

Cartea capătă o dimensiune aparte prin prefața semnată de actorul și muzicianul american Jonathan Jackson, cunoscut publicului larg pentru cariera sa de la Hollywood și pentru albumele cu Enation, precum și pentru preocupările sale culturale. În textul introductiv, Jackson descrie volumul drept „o explorare poetică profund personală”, subliniind talentul autorului român de a intra într-un limbaj universal.

Referindu-se la natura artei, Jackson evocă ideea regizorului Andrei Tarkovsky, potrivit căreia „arta este un meta-limbaj”, spunând că poezia lui Dumitrache pătrunde tocmai în această zonă profundă de sens. Deținător al cinci premii Emmy, americanul vorbește despre „caracterul personal” al acestor poeme, care „le permite să se înalțe către universal prin sinceritatea și dorul lor”. Grație colaborării cu Jackson, Dumitrache a devenit primul român căruia i-a fost publicată o poezie în Hollywood Progressive, într-un material intitulat „Chemarea unui tânăr valah”. Este unul dintre puținii români, alături de Eugen Ionesco, Victor Rebengiuc, Radu Jude sau Tudor Giurgiu, cărora li se pot citi numele în paginile acestei publicații.

O carte născută dintr-o selecție drastică

Volumul „Poezie adolescentină” este rezultatul unui proces de selecție drastică. Autorul amintește, printr-o postare de pe rețelele de socializare, că o parte dintre scrierile sale din adolescență au fost distruse prin ardere, într-un gest de delimitare față de trecut. Textele incluse în carte reprezintă, potrivit scriitorului, „recuperarea și revizuirea a ceea ce are sens acum”, într-un demers de clarificare și de așezare.

Introducerea este realizată de Jackson și făcută cunoscută publicului deja de câțiva ani, inclusiv publicațiilor internaționale, însă momentul potrivit pentru publicarea oficială a acestui volum, spune Dumitrache, va fi vara acestui an. Această carte, mai notează autorul, este „o sinteză antologică a viziunii și simțirii mele poetice din adolescență, nedefinită pe atunci în conștiința mea”.

Susținere din zona academică

Pe lângă prefața semnată de Jonathan Jackson, volumul include referințe din partea unor nume de prim rang din mediul academic și cultural românesc. Printre acestea se numără acad. Ioan-Aurel Pop, pr. Constantin Necula, Nicolae Dabija, Liviu Antonesei sau Christian W. Schenk, care l-a inclus și tradus printre ultimii trei poeți reprezentativi născuți după 1990, în „Antologia de lirică românească de la începuturi și până astăzi” din Germania.

Claudiu Dumitrache este autorul mai multor cărți, pentru care este considerat cel mai prolific tânăr scriitor român și cel mai tânăr autor de autobiografie. Academicianul Ioan-Aurel Pop, fost președinte al Academiei Române, a avut considerații în repetate rânduri la adresa sa, alăturându-se în cele mai importante proiecte ale lui Dumitrache și scriind că este „un simbol pentru viitorul creației intelectuale, care va duce artele mai departe”. Istoricul a mai consemnat în ultimii ani că tânărul artist, în vârstă acum de aproape 27 de ani, este „un purtător și făuritor de cultură cum rar se mai găsesc astăzi în Țara Românească” și un „intelectual care poate coagula suflete”.

Volumul „Poezie adolescentină” urmează să fie publicat în această vară, sub egida Colecțiilor Regal Literar – ASTRA, iar prezența unui nume internațional precum Jonathan Jackson în deschiderea cărții transformă deja apariția într-un eveniment unic pentru literatura română contemporană.