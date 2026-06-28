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Moment unic la Nostalgia. Alex Velea i-a făcut o declarație de dragoste Antoniei: „Te iubesc rău”

De: Emanuela Cristescu 28/06/2026 | 13:44
Moment unic la Nostalgia. Alex Velea i-a făcut o declarație de dragoste Antoniei: „Te iubesc rău”
Moment unic la Nostalgia. Alex Velea i-a făcut o declarație de dragoste Antoniei: „Te iubesc rău”
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Alex Velea (42 de ani) a făcut un show de zile mari pe scena de la Nostalgia, însă punctul culminant a fost atins în momentul în care artistul a decis să oprească concertul și să o cheme pe Antonia (37 de ani) pe scenă. Cântărețul a oferit un moment siropos, cum rar s-a mai văzut în showbizul autohton!

Prezența Antoniei în culisele evenimentului nu avea cum să treacă neobservată, însă artistul a vrut ca apariția ei să devină una de neuitat pentru public. În timp ce ritmurile muzicii răsunau în difuzoare, Alex Velea și-a îndreptat privirea către backstage și a insistat ca mama copiilor săi să i se alăture în lumina reflectoarelor.

Alex Velea și Antonia, în centrul atenției la Nostalgia

Cântăreața nu a stat pe gânduri, a urcat pe scenă, iar cei doi s-au dezlănțuit într-un dans extrem de senzual pe acordurile celebrei piese „Minim doi”. Săruturile pătimașe și îmbrățișările strânse i-au făcut pe fani să strige de bucurie, înainte ca diva să salute mulțimea și să se retragă discret în culise.

Moment unic la Nostalgia. Alex Velea i-a făcut o declarație de dragoste Antoniei: „Te iubesc rău”
Moment unic la Nostalgia. Alex Velea i-a făcut o declarație de dragoste Antoniei: „Te iubesc rău”

Deși formează unul dintre cele mai solide cupluri din România de nu mai puțin de 13 ani, cele două vedete au fost întotdeauna extrem de zgârcite cu declarațiile de dragoste în public, preferând să își trăiască povestea departe de ochii curioșilor.

De data aceasta, copleșit de atmosfera incendiară și de prezența femeii iubite, Alex Velea nu s-a mai putut abține și i-a transmis un mesaj care a emoționat o țară întreagă.

„Te iubesc, Antonia. Vino puțin. Te iubesc rău”, i-a spus artistul.

Antonia a mărturisit recent că visează la o ceremonie romantică organizată direct pe plajă, unde să îi aibă aproape pe toți oamenii dragi, dând de înțeles că ea și Alex au în minte și persoanele speciale care le vor deveni nași de cununie.

Au fost aspru judecați

Chiar dacă astăzi se mândresc cu o familie minunată și îi cresc împreună pe cei doi băieți ai lor, Dominic și Akim, începuturile poveștii lor de dragoste au fost marcate de o presiune greu de imaginat. Cei doi artiști au fost nevoiți să lupte din răsputeri cu expunerea media și cu criticile dure, într-o perioadă în care relația lor nu părea deloc una stabilă.

Recent, Alex Velea a decis să dea cărțile pe față și a povestit despre coșmarul prin care au trecut în primii ani de amor.

„Acum, da. Încrederea o câștigi treptat. Până să ajungi să îl cunoști pe omul ăla, e normal să fii circumspect la început. Începuturile (n.r. nu au fost sănătoase). Am fost mereu vânați de paparazzi. Am fost mereu într-un stres. Era dubios. Lumea ne judeca. Nu era un mediu propice iubirii. 2013 a fost un an mai ambiguu, din punctul ăsta de vedere”, a spus Velea.

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