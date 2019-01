Momente de panică în familia Ancăi Serea: ”Și-a dat seama că lipsește un copil”

Familia Ancăi Serea a trecut prin momente de panică în timpul vacanței petrecute în Austria. Adi Sînă a povestit întâmplarea care le-a dat tuturor palpitații.

Recent, împreună cu copiii lor, Adi Sînă și Anca Serea și-au făcut bagajele și au plecat în Austria pentru o vacanță binemeritată. Toată lumea s-a bucurat de zăpadă, de ski, de săniuș și de peisajele ca-n povești. Într-o seară însă membrii familiei Sînă-Serea au avut parte de momente de panică. (CITEȘTE ȘI: CUM A FOST FILMATĂ ANCA SEREA DUPĂ CE S-A SPUS CĂ DIVORȚEAZĂ DE ADI SÎNĂ. IMAGINI REALIZATE IERI)

„S-a trezit Anca într-o noapte, a mers la bucătărie ca să bea apă, în apartamentul în care stăteam în Viena. Şi şi-a dat seama că lipseşte un copil. Nu era în pat! E un sentiment foarte înspăimântător. Ştii unde era Ava? Sub pat. Dormea. Îi ieşeau picioarele de sub pat. A căzut cumva din pat şi şi-a găsit un locşor acolo”, a spus Adi Sînă la Teo Show.

Anca Serea a fost un copil modest

Anca Serea a fost un copil modest și cuminte.ra Iar vedeta susține în fața camerelor de luat vederi, zâmbitoare, că este la fel de cuminte și acum. Fiind crescută într-un oraș foarte mic, de provincie, Anca a avut parte de o copilărie absolut normală, chiar de o simplitate pe care, în această perioadă modernă, alți copii nu ar aprecia-o. (VEZI ȘI: AVEM DECIZIA INSTANȚEI. ANCA SEREA A CÂȘTIGAT PROCESUL PENTRU O PARTE DIN MOȘTENIREA FOSTULUI SOȚ!)

„Când eram copil, eram foarte cuminte. Ca și acum. Am avut norocul că am crescut într-un orășel mic, de provincie, iar lucrurile se întâmplau altfel. Am fost foarte implicată în tot ceea ce înseamnă școală, am fost foarte cuminte. Mă jucam, făceam tot felul de păpuși textile, găteam pentru păpuși, o făceam pe doamna învățătoare pentru păpuși, eram învățătoarea celorlalți copii.” , a mărturisit recent Anca Serea.