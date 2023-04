Monica Bîrlădeanu a fost una dintre cele mai de seamă prezențe care și-au făcut apariția la evenimentul de decernare a Premiilor Gopo. Evenimentul, desfășurat la Teatrul Național București, a avut conotații de Oscar, cu un glam aparte. Vedetele au făcut senzație cu ținutele spectaculoase, Monica Bîrlădeanu neputând să facă excepție. Venită să-și susțină favoriții, actrița a oferit un interviu exclusiv pentru CANCAN.RO, în care a elogiat întreaga industrie românească de film.

Mai mult, vedeta ne-a împărtășit, cu lux de amănunte, prima experiență pe un platou de filmare. Fericitul moment s-a petrecut chiar în casa lui Marilyn Monroe. Copleșită de emoție, Monica Bîrlădeanu admite că prestația sa nu a fost la cele mai înalte cote, dublele fiind un adevărat chin.

Monica Bîrlădeanu, amintiri din prima experiență cinematografică: „Am fost pur și simplu terifiată!”

CANCAN.RO: Ești riguroasă, de obicei, în momentul în care filmezi ceva, te duci și stai la montaj apoi?

Monica Bîrlădeanu: Am stat și la montaj, la început, mai ales, pentru că voiam să învăț ce-aș putea să dau mai bun regizorului ca să-i folosească la montaj. Și să știi că am învățat foarte multe lucruri, pentru că la început dacă aveam o scenă, îmi spuneam replica și gata, mă relaxam, în loc să aștept momentul să curgă, că poate mai e acolo un clipit, un zâmbet, o expresie care poate fi folosită.

CANCAN.RO: Îți mai aduci aminte primul film în care ai jucat și cu cine ai lucrat?

Monica Bîrlădeanu: Normal. Habar n-aveam de nimic, însă eram foarte impresionată și dată pe spate pentru că filmam în casa lui Marilyn Monroe, în care locuise. Mi s-a părut fabuloasă nu casa, mi s-a părut chiar modestă casa pentru standardele de acum, dar mi s-a părut foarte glamuros, foarte Hollywood momentul. Și tot așa, eram iubita unui domn, aveam și un moment de sărut.

Eram în școală atunci și făceam această greșeală, «OK, mi-am jucat scena, ne-am pupat și eu ziceam gata, am terminat». Și regizorul spunea «am zis eu acțiune?». Am fost pur și simplu terifiată că am distrus o dublă. La început faci tot felul de greșeli din astea absolut penibile.

Am lucrat cu oameni care m-au învățat lucruri foarte mișto, care au legătură cu concentrarea, cu dozarea emoțiilor. Câteodată să întâmplă să trebuiască să plângi în nouă duble. Nici când ești supărată rău nu ai lacrimi de nouă duble.

Actrița Monica Bîrlădeanu și-a susținut favoriții la Gopo: „Avem un an cu niște filme absolut fabuloase!”

CANCAN.RO: Cum ți se pare că a evoluat industria de film din România?

Monica Bîrlădeanu: Sunt foarte încântată de ce se întâmplă în cinematografe, am o bucurie profundă de fiecare dată când văd un film românesc fain, la care mă duc și cumpăr bilet, cu plăcere. Eu, pentru Gopo, am votat ceea ce mi-a plăcut enorm de mult, «Oameni de treabă», e cu Anghel Damian. E cu Iulian Postelnicu, pe care l-am votat la cel mai bun actor actor masculin, pentru că este glorios de bun. E o poveste foarte faină de la Botoșani, ai senzația că urmează o mare comedie, e un film foarte solid, profund. Mi-a plăcut foarte mult și «Balaur», este despre cazul preotesei de la Neamț care a avut o relație cu un elev și mi s-a părut foarte bine realizat. «Metronom» e fain, avem un an cu niște filme absolut fabuloase.

