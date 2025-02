Momentul de dans al Serenei Williams la Super Bowl, motiv de scandal între Kendrick Lamar și Drake. Cum a intervenit soțul

Apariția Serenei Williams în timpul concertului dat de rapperul american Kendrick Lamar în pauza Super Bowl a stârnit reacții puternice din partea rivalului lui Lamar, Drake.

Drake, originar din Toronto, și Kendrick, câștigător al mai multor premii Grammy, sunt implicați într-o rivalitate furibundă de ani de zile, în ciuda faptului că fiecare a colaborat la înregistrările celuilalt în primele zile ale carierei lor.

Drake, în vârstă de 38 de ani, a postat o mulțime de materiale pe contul lui de Instagram după ce în timpul spectacolului de la Super Bowl Lamar a cântat Not Like Us”, o piesă în care se ia de rivalul său, în timp ce Serena – cu care Drake ar fi avut o relație în trecut – a dansat pe scenă, conform DAILY MAIL.

Serena și-a șocat fanii când a fost văzută dansând în stilul Crip Walk în timp ce Kendrick cânta piesa spre sfârșitul setului său de 13 minute. Crip Walk, cunoscut și sub numele de C-Walk, este o mișcare de dans care a fost creată în anii 1970 de prima generație de membri ai bandei Crip.

Printre altele, Drake a publicat și ce a fost interpretat ca un atac la adresa Serenei – o fotografie în care Drake apare alături de fosta agentă a Serenei, Jill Smoller, luată în 2015, pe când Drake era la turneul de la Wimbledon pentru a asista la meciurile Serenei.

Drake – al cărui nume complet este Aubrey Drake Graham – a ales să nu adauge o legendă imaginii, dar a lăsat secțiunea de comentarii deschisă pentru a permite utilizatorilor rețelelor de socializare să ofere propriile lor gânduri.

Drake și Williams au avut prima legătură romantică în 2011, iar patru ani mai târziu, în 2015, cei doi au fost văzuți împreună în diverse ocazii – cum ar fi sărutându-se la un restaurant din Cincinnati.

Cu toate acestea, cele două vedete au ales să meargă pe drumuri separate, iar în anul următor, în 2016, Drake a lansat piesa “Too Good”, în care pare să facă referire la jucătoarea de tenis. Versurile din refren sunt:

„I’m too good to you/ I’m way too good to you/ You take my love for granted/ I just don’t understand it”.

Williams s-a căsătorit ulterior cu Alex Ohanian în 2017, iar Drake pare să facă referire la soțul Serenei în cântecul său din 2022 intitulat “Middle of the Ocean”, acuzându-l că este doar un groupie, o persoană puternic atrasă de celebrități.

‘Sidebar, Serena, your husband a groupie/ He claim we don’t got a problem but/ No, boo, it is like you comin’ for sushi/ We might pop up on ‘em at will like Suzuki,’ he said in the track.