Momentul în care clienta lui Culiță Sterp aruncă pe jos microfonul unuia dintre băieții din formația lui și îl sparge

Invitat la Madrid în acest weekend pentru a cânta la trei evenimente, Culiță Sterp a întâmpinat o situație neobișnuită. Femeia care i-a angajat formația lui Culiță să cânte la un botez, l-a oprit din cântat, a spart unul dintre microfoane și apoi i-a trimis pe cântăreți acasă, fără să le mai dea vreun ban, deși semnase un contract.

Weekendul acesta, Culiță Sterp a fost pus la încercare. Doamna Mihaela, femeia care l-a chemat tocmai până în Madrid să cânte la un botez, alături de formația sa, s-a enervat foarte tare pe cântăreț. Vă explicăm și de ce.

După ce a cântat 3 programe, Culiță, alături de formația sa, a luat pauză, iar apoi a coborât să cânte la parterul clădirii, acolo unde avea loc botezul menționat anterior. Jos, avea loc un alt eveniment, așa că artistul, în timpul său liber, a vrut să mai cânte încă 30 de minute și pentru alt client.

Clienta lui Culiță Sterp, reacție neașteptată: ”A aruncat cu microfonul în tavan și l-a spart”

Doamna Mihaela s-a supărat atât de tare de gestul pe care Culiță Sterp l-a făcut, încât, atunci când l-a auzit că a început să cânte pentru altcineva, a coborât la parter, a luat un microfon ce îi aparținea unuia dintre muzicanții din formația lui Culiță și l-a aruncat pe jos. Obiectul s-a spart, iar bărbatul a rămas cu o pagubă făcută de femeie.

Avem imaginile în galeria VIDEO de mai sus, cu femeia care a aruncat de nervi microfonul în tavan. Obiectul a căzut pe jos și s-a spart. Videoclipul cu întregul moment de la evenimentul din Madrid a fost publicat de către Culiță, pe contul personal de TikTok.

De ce s-a supărat, de fapt, clienta lui Culiță Sterp

Vă spunem exact și de ce s-a înfuriat atât de tare clienta lui Culiță Sterp. Femeia a fost deranjată pentru că ea a plătit pentru biletele de avion ale formației de muzicieni venită tocmai din România, iar aceasta nu a vrut, sub nicio formă, ca oamenii lui Culiță să se folosească de banii dați de ea pe bilete, pentru a produce sume în plus, în perioada în care ei au venit în Spania.

„Cântam la un botez, la Madrid, o să vă arătăm exact, că am făcut și niște filmări de la oamenii aceștia, și, aici la botez erau două formații. Oamenii ne-au plătit să venim să cântăm de la ora 8 seara, până dimineața la 4.00, program normal. Ne-au chemat de la 6 seara acolo, am stat 2 ore, că nu era nimeni, ok, n-am mai zis nimic. Am început să cântăm, am cântat 3 programe, și, după al treilea program, a intrat Cornel Cojocaru să cânte, fiecare cântam câte-o oră, și, ora aia, cât timp eu stau în pauză, la masă, ne-am dus jos, că jos era alt botez. Am zis să facem un program la oamenii ăia, că au venit după noi și au zis să mergem să cântăm jumătate de oră. Am mers jos, am început să cântăm 10-15 minute, vine doamna de sus, doamna Mihaela.

A venit doamna acolo, după 15 minute: «Ce faci aici?». Zic: «Doamnă, sus se aude muzica, cântă omul, noi suntem în pauză, ce aveți cu pauza mea, dacă eu am o oră pauză?». S-a simțit toată lumea bine, avem filmări de la botez, toată lumea s-a distrat, a fost super fain. Când am venit jos, la fel, toată lumea se distra. Și ei, nu știu de ce i-a fost ciudă, că nu înțeleg. Pe de-o parte, ai și tu dreptate, dar, dacă plecam de la tine de la botez, fără să ai vreo formație… eu m-am dus în pauză să fac program acolo. Altceva ce am mai vrut să zic. A aruncat microfonul pe jos, i l-a spart, că nu ne mai dă niciun ban. Că noi trebuia să mai luăm câteva mii de euro, avem contract, avem absolut tot, că noi lucrăm prin contracte, e totul legal, avem SRL.

Am plecat de acolo, că nu a mai vrut să ne lase să cântăm. Nu ne-a mai primit, am plecat acasă. N-am luat niciun ban și am venit aici. Într-adevăr, femeia a luat biletele de avion, dus-întors. (…) O să te dau în judecată, că avem contract”, a povestit Culiță, într-un alt videoclip de pe TikTok.

