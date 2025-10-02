Momentul în care Meko trece pe lângă amanta Rebeca, de mâna cu soția. Cum au reacționat cele două

Trio-ul amoros format din Meko și domnișoarele lui este deja binecunoscut de toată lumea. Dar ce faci când vă nimeriți toți trei în același loc? De fapt, ce face cea de-a doua, atunci când iubitul ei se ține de mână cu soția în fața ei? Aflați în rândurile de mai jos!

Cele două femei din viața lui Meko, Irina și Rebecca, au avut mai multe dispute în mediul online și și-au aruncat săgeți și mesaje cu subînțeles prin postări. Prin urmare, relația dintre cele două este una tensionată, motivul fiind unul evident. Cu toate astea, aceste neînțelegeri rămân strict în online, pentru că față în față cele două nu reacționează în vreun fel.

Meko alături de soție, trece pe lângă amantă

Recent, Meko s-a luptat în RXF cu Ovidiu Neveu, iar situația a degenerat atunci când arbitrul a ales să întrerupă runda, iar Ovidiu Neveu a părăsit ringul. Ei bine, după acest moment tensionat, Meko a plecat alături de Irina și fiul lor, Selim.

Un detaliu a atras însă atenția oamenilor prezenți care au și filmat întreaga scenă. Pe TikTok a apărut un filmuleț în care cei trei prezentați mai devreme sunt în același loc, chiar foarte aproape.

În timp ce Meko părăsea ringul alături de Irina și Selim, Rebecca se afla în public și îi privea pe cei trei. Cum a reacționat? În niciun mod. A stat și a privit scena fără să intervină în vreun fel, astfel că nu a existat vreun conflict între cele două femei înțelegătoare din viața luptătorului.

