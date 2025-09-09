Meko ajunge la Hollywood! Luptătorul s-a întâlnit cu fratele Juliei Roberts, iar noi avem imaginile! ULUITOR ce l-a întrebat Eric Roberts când i-a văzut bolidul

Meko este în al nouălea cer! Nu, nu este vorba despre nicio domnișoară de data aceasta, ci de o reușită profesională la care visa de foarte, foarte mulți ani! Din cușca de MMA, luptătorul va ajunge curând la… Hollywood! Tatăl lui Selim The Kid va juca alături de unul dintre cei mai mari actori din Statele Unite ale Americii într-un film care va putea fi urmărit în câteva luni pe marile ecrane ale lumii. Pentru CANCAN.RO, acesta face primele declarații despre întâlnirea cu vedeta internațională!

După ce a făcut ravagii în RXF, Meko schimbă macazul și vrea să și-o încerce cu actoria! Și nu oricum! Luptătorul țintește extrem de sus și va ajunge direct la Hollywood. Recent, tatăl lui Selim The Kid a avut ocazia să se întâlnească cu fratele Juliei Roberts, Eric, chiar în România! Interacțiunea cu celebrul actor l-a impresionat pe sportiv peste măsură.

”Gândește-te că eu în film sunt în rol secundar, iar rol principal e fratele Juliei Roberts. Eric Roberts, în rol principal, în cușca de MMA. Doamne ajută să fie bine! Pentru mine e un vis împlinit! Te gândești să ajungi din cartier la Hollywood?!”, spunea Meko la CANCAN EXCLUSIV.

”Din strazile din cartier, la Hollywood…”

Dacă în urmă cu câteva luni făcea marea dezvăluire legată de filmul de la Hollywood, acum, Meko și-a văzut visul devenit realitate și a avut deosebita ocazie de a discuta cu fratele Juliei Roberts față în față!

”Eduard Irimia, care este coproducător al acestui film, s-a ocupat și de vizita lui Eric Roberts în România. Managerul lui Eric Roberts, domnul Scott Carlson, a vrut să mă cunoască pentru proiectul Knight Fighter, ocazie cu care am avut și o întâlnire cu celebrul actor Eric Roberts. În curând o să aflăm mai multe informații, dacă filmul se face în România sau în Dubai”, a spus sportivul.

Ce a discutat, așadar, luptătorul din RXF cu marele Eric Roberts când s-au întâlnit zilele trecute?

”M-am întâlnit cu marele actor Eric Roberts la un celebru hotel din București, unde am discutat despre proiectul care urmează. I-am spus că am meci, pe 30 septembrie, în cușcă unde revin, a spus ca îmi ține pumnii și că, daca era aici, venea sa mă vadă . După gală, mă voi apuca de pregatirea pentru film. M-a întrebat și câți cai putere are Urus-ul meu, pentru că și el este pasionat de mașini. Mi-a spus apoi că i-a plăcut filmul Formula 1, cu Brad Pitt și m-a întrebat dacă știu filmul Best of the Best, unul dintre cele mai mari filme de arte marțiale, unde el a avut rol principal. Evident, știam filmul!

Pentru mine, Eric Roberts este o legendă și sunt onorat să pot juca cu el într-un film de Hollywood. Este visul oricărui om să ajungă acolo! Tot stau să mă gândesc cum te duce drumul vieții… Din strazile din cartier, la Hollywood… Important este să visezi , să muncești și să îți dorești!”, a declarat Meko, pentru CANCAN.RO.

