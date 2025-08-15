Acasă » Exclusiv » Soţia lui Meko le pune la punct pe femeile care se afişează în compania luptătorului: ”Ele vin și pleacă”

Soţia lui Meko le pune la punct pe femeile care se afişează în compania luptătorului: ”Ele vin și pleacă”

De: Andrei Iovan 15/08/2025 | 20:30
După ce Meko a fost surprins alături de o altă domnișoară la o terasă din Capitală, Irina, soția lui, a reacționat! Bruneta nu obișnuiește să vorbească despre escapadele amoroase ale soțului său, care, știm deja, nu sunt deloc puține la număr, însă de data aceasta a rupt tăcerea! Mai mult decât atât, le-a dat peste nas cârcotașilor, dar și domnițelor care se perindă prin viața luptătorului. CANCAN.RO are toate detaliile!

De curând, Meko a fost prins “în flagrant” de CANCAN.RO, cu o altă domnișoară, pe numele său Beatrice. Tânăra este o apariție constantă în galele RXF, cu forme apetisante și tatuată toată, i-a sucit mințile luptătorului. Nu mai încape îndoială că apropierea dintre cei doi era mai mult decât evidentă.

Irina a reacționat după ce Meko a fost surprins cu o altă domnișoară. Sursă foto: Instagram

Nu știm exact cum reușește Meko să le împace pe toate femeile din viața sa, dar mai ales, cum o convinge pe Irina, soția sa, să închidă ochii atunci când el mai calcă strâmb. Nu de alta, dar Meko nici măcar nu s-a ferit atunci când o nouă prezență feminină i-a stârnit interesul. S-a afișat în repetate rânduri și cu Rebeca, o altă tânără atrăgătoare, fără să-i pese de nimic. N-a ținut cont nicio secundă de expresia : “unde-s două nu te plouă, unde-s trei, te ia furtuna”.

Irina, soția lui Meko a rupt tăcerea

După ce Meko a jonglat cu mai multe femei, mulți s-au întrebat cum se raportează Irina, mama copilului său, la toată această situație. Spre surprinderea tuturor (sau nu), pe brunetă nu o afectează toate aventurile partenerului ei de viață. Ba mai mult decât atât, Irina spune că indiferent de situație, ea va fi mereu lângă el, iar restul domnișoarelor, vin și pleacă, fără să le afecteze în vreun fel relația.

“Mie nu-mi stă în caracter să deschid subiecte de genul acesta sau să discut despre așa ceva, însă vreau să vă asigur că nimeni și nimic nu va putea schimba relația dintre mine și el. Nimeni și nimic nu va putea rupe legătura care este între noi doi.

Noi doi suntem împreună de când eram mici, împreună am trecut prin foarte multe, iar domnișoarele de genul acesta, sincer, nu știu dacă ar fi rezistat în toate situațiile în care noi doi am fost. Se pare că ele vin și pleacă, iar eu sunt aici și voi rămâne pentru totdeauna”, a spus Irina, soția lui Meko, într-un videoclip postat în mediul online.

