Luptătorul din RXF i-a dat fatala lui Meko! I-a furat cea de a treia iubită și a scos-o la terasă!

Neveu i-a suflat iubita lui Meko! Se pare că cei doi nu împart doar cușca RXF și pasiunea pentru MMA, ci și… femeile! Recent, CANCAN.RO a surprins-o pe Beatrice la un restaurant din Capitală, însă, surpriză! Nu era cu Meko așa cum am văzut-o săptămână trecută. Se pare că blonda a schimbat total tiparul și s-a reorientat!

Acum câteva zile, CANCAN.RO vă arăta primele imagini cu Meko, tatăl lui Selim The Kid, și noua sa parteneră, Beatrice, o tânără super sexy, care a participat, de asemenea, și într-o gală RXF. Deși este de aproape două decenii cu Irina, mama fiului său, și are și o altă ”iubită” cu care se afișează în paralel, Rebeca, sportivul și-a mărit aria, așa că i-a făcut loc și celei de-a treia femei!

Deși se află într-un patrulater amoros, se pare că luptător de MMA are timp de toate femeile din viața lui. Alături de Beatrice, la terasă, părea extrem de relaxat și zâmbitor, semn că cei doi păreau să aibă multe în comun. Dar doar păreau! Visul frumos, pare-se, s-a terminat la fel de rapid cum a debutat, iar domnișoara s-a reorientat rapid. Dovadă că nu pierde deloc timpul singurică, a făcut o altă ”victimă”!

Neveu i-a ”suflat” iubita lui Meko!

La câteva zile distanță, am surprins-o pe aceeași tânără, tot la o terasă din Capitală, însă, culmea, fără Meko, ci cu rivalul acestuia! Cel care a însoțit-o de această dată a fost nimeni altul decât… Neveu!

Îmbrăcată provocator, cu o rochie scurtă, mulată și crem și părul desprins, Beatrice a fost toată numai un zâmbet în restaurantul cu pricina. Cu tatuajele la vedere și ochii sclipind de încântare, blondina a socializat fără pauză cu Neveu. Semn că nu se ascunde deloc și că îi plăcea enorm compania sportivului, acesteia nu i-a stat gura o secundă!

Cu șapca pe cap, un tricou alb și pantaloni sport, asortați, Neveu a stat clipă de clipă doar cu mâna pe fosta/ iubita lui Meko. Au râs, au vorbit și au glumit minute bune. Nu știm ce are Beatrice de i-a vrăjit pe ambii sportivi din RXF, însă un lucru e cert: știe cum să destindă bărbații! Săptămână trecută Meko, acum câteva zile Neveu, oare cine urmează?!

