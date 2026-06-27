Acasă » Știri » Momentul în care Șerban Pavlu a vrut să renunțe la actorie. Dezvăluiri neștiute în podcastul Altceva cu Adrian Artene

Momentul în care Șerban Pavlu a vrut să renunțe la actorie. Dezvăluiri neștiute în podcastul Altceva cu Adrian Artene

De: Irina Vlad 27/06/2026 | 23:21
Momentul în care Șerban Pavlu a vrut să renunțe la actorie. Dezvăluiri neștiute în podcastul Altceva cu Adrian Artene
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Șerban Pavlu este invitatul special în cea mai nouă ediție a podcastului ”Altceva cu Adrian Artene”. Printre altele, actorul din „Umbre” a vorbit despre momentul critic în care a vrut să renunțe la meseria care l-a consacrat, dar și despre viitoarele proiecte în care ar fi dispus să investească timp, pasiune și devotament – episodul complet poate fi urmărit AICI

Unul dintre cei mai carismatici și apreciați actori din România și-a deschis sufletul într-un dialog sincer și cald, în cel mai recent episod al podcastului „Altceva cu Adrian Artene”. Discuția i-a purtat pe cei doi de la întorsătura bruscă a destinului, la marile întâlniri care l-au construit, trecând prin cosmarul și libertatea unui actor și ajungând până la momentul critic în care a vrut să renunțe la meseria care l-a consacrat.

Șerban Pavlu:„Mi-am dat seama că actorii sunt cam penibili când se plâng”

Mulți îl cunosc pe Ștefan Pavlu pentru rolul din serialul „Umbre”, unde l-a interpretat pe Relu, însă el a jucat în filme cunoscute, de la comedii ca „Teambuilding”, „Două lozuri”, până la drame premiate precum „Moartea domnului Lăscărescu”. În plus, actorul a apărut în cele mai populare show-uri și seriale TV, cum ar fi „Clanul”, „Las Fierbinți” sau „Tătuțu”.

Întrebat dacă s-a gândit vreodată să renunțe la actorie și să se îndrepte către alt domeniu, Șerban Pavlu a recunoscut că, sub presiunea rolurilor și a programului încărcat, a avut de multe ori acest gând. Însă, văzând exemplele colegilor de scenă, el a înțeles rapid că un actor care ajunge să se plângă fie că are prea multe proiecte, fie prea puține, în ambele cazuri este judecat greșit.

Adrian Artene: Te-ai gândit vreodată să renunți la actorie, poate să virezi spre regie?

Șerban Pavlu: Da. În ultimii ani când am fost încărcat de sarcini actoricești, în diferite momente mult prea încărcat. Când ești actor e foarte greu să te plângi. Dacă nu ești distribuit sau nu găsești de lucru, un critic mai aspru îți poate spune „pentru că ești slab”, mai ales după o anumită vârstă. Nu găsești „pentru că ești prost, de ce te mai plângi atunci?”

Dacă lucrezi mult și te plângi, „te plângi pentru că ești chemat?”. Mi-am dat seama că actorii sunt cam ridicoli când se plâng, în ambele ipostaze – și când lucrează mult și când lucrează puțin. Pe scurt, am încercat să nu mă plâng. Uneori îmi e greu, îmi e greu pentru că trag în jug, există niște obligouri, mâine seară eu am spectacol, la ora 7 seara. Îmi place, nu îmi place, te duci la oglindă îți dai două palme și haide. Nu e așa simplu.

Adrian Artene: Către ce zonă te-ai îndrepta?

Șerban Pavlu: Nu știu, mi-ar plăcea să fac regie la televiziune, de exemplu, deci nu proiect personal. Dar și acolo există un control al calității. Mi-ar plăcea să fac un lucru în care miza personală să nu mai fie așa mare. Să mi se folosească cunoștințele, dar să nu mai mor acolo de emoție.

 

Nu ratați un episod de o profunzime rară sâmbătă, 4 iulie 2026! Pentru a fi la curent cu această premieră și pentru a nu pierde nicio ediție viitoare cu invitați excepționali și dialoguri memorabile, vă puteți abona chiar acum la canalul de YouTube „Altceva cu Adrian Artene” și să activați clopoțelul pentru notificări.

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
Produsul alimentar retras din magazinele LIDL. Poate crea probleme digestive
Știri
Produsul alimentar retras din magazinele LIDL. Poate crea probleme digestive
Bogdan Vlădău, tras la răspundere de Yasmin Awad, fosta lui Ristei: „Ai mai multe pretenții decât femeile”
Știri
Bogdan Vlădău, tras la răspundere de Yasmin Awad, fosta lui Ristei: „Ai mai multe pretenții decât femeile”
Claudiu Manda desființează PNL: Nu plecați de la guvernare nici cu apă fiartă!
Mediafax
Claudiu Manda desființează PNL: Nu plecați de la guvernare nici cu apă fiartă!
Șeful Investițiilor Rurale Constanța, cu buget de sute de milioane de lei, arestat preventiv pentru 30 de zile, alături de doi procurori de la Parchetul Curții de Apel Constanța. Nume sonore pe lista întâlnirilor lui Learciu, facilitate de procurori
Gandul.ro
Șeful Investițiilor Rurale Constanța, cu buget de sute de milioane de lei, arestat...
FOTO. Cristina ICH, apariție răvășitoare în dormitor: „Femeia fatală”
Prosport.ro
FOTO. Cristina ICH, apariție răvășitoare în dormitor: „Femeia fatală”
Fiica Maiei Morgenstern se apără după acuzațiile că ar fi cerșit lucruri pentru copil: „Mi se pare absolut normal să întreb”
Adevarul
Fiica Maiei Morgenstern se apără după acuzațiile că ar fi cerșit lucruri pentru...
VIDEO Culisele dezbaterilor de la Cotroceni: de ce nu s-au înțeles partidele cu Nicușor Dan (surse)
Digi24
VIDEO Culisele dezbaterilor de la Cotroceni: de ce nu s-au înțeles partidele cu...
Kremlinul a luat foc după decizia de la Cluj! Maria Zaharova s-a năpustit pe Emil Boc
Mediafax
Kremlinul a luat foc după decizia de la Cluj! Maria Zaharova s-a năpustit...
Parteneri
Avea o frumusețe ireală încă din copilărie. Acum recunoști fetița? A devenit una dintre cele mai admirate femei din lume
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Avea o frumusețe ireală încă din copilărie. Acum recunoști fetița? A devenit una dintre cele...
Carmen Negoiță, apariție incendiară în costum de baie! În trecut a pozat complet goală
Prosport.ro
Carmen Negoiță, apariție incendiară în costum de baie! În trecut a pozat complet goală
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Theo Rose și Anghel Damian, colegi de avion cu Răzvan Lucescu la întoarcerea din vacanță. Cu cine au dat nas în nas la bagaje
Click.ro
Theo Rose și Anghel Damian, colegi de avion cu Răzvan Lucescu la întoarcerea din vacanță....
Partidele au pe masă cinci scenarii pentru viitorul Guvern. Variantele care pot debloca sau, dimpotrivă, pot adânci criza politică
Digi 24
Partidele au pe masă cinci scenarii pentru viitorul Guvern. Variantele care pot debloca sau, dimpotrivă,...
Dacia Striker, surprinsă din nou în trafic. Noul model a fost fotografiat chiar într-o stație GPL
Promotor.ro
Dacia Striker, surprinsă din nou în trafic. Noul model a fost fotografiat chiar într-o stație...
BANCUL ZILEI. Bulă merge la Balul Bobocilor şi pune ochii pe o tipă: - Vrei să dansezi?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă merge la Balul Bobocilor şi pune ochii pe o tipă: - Vrei...
Turiștii, ținta unei escrocherii pe WhatsApp. Mesajele sunt redactate și în limba română
go4it.ro
Turiștii, ținta unei escrocherii pe WhatsApp. Mesajele sunt redactate și în limba română
După jumătate de secol, astronomii au descoperit ce ascunde gaura neagră din inima Căii Lactee
Descopera.ro
După jumătate de secol, astronomii au descoperit ce ascunde gaura neagră din inima Căii Lactee
Cât costă noul GTA VI în România și cum poate fi cumpărat
Go4Games
Cât costă noul GTA VI în România și cum poate fi cumpărat
Șeful Investițiilor Rurale Constanța, cu buget de sute de milioane de lei, arestat preventiv pentru 30 de zile, alături de doi procurori de la Parchetul Curții de Apel Constanța. Nume sonore pe lista întâlnirilor lui Learciu, facilitate de procurori
Gandul.ro
Șeful Investițiilor Rurale Constanța, cu buget de sute de milioane de lei, arestat preventiv pentru...
Tags:
ULTIMA ORĂ
Cântăreața Katie Melua a anunțat că este însărcinată la 41 de ani în cel mai estival mod
Cântăreața Katie Melua a anunțat că este însărcinată la 41 de ani în cel mai estival mod
Produsul alimentar retras din magazinele LIDL. Poate crea probleme digestive
Produsul alimentar retras din magazinele LIDL. Poate crea probleme digestive
Bogdan Vlădău, tras la răspundere de Yasmin Awad, fosta lui Ristei: „Ai mai multe pretenții decât ...
Bogdan Vlădău, tras la răspundere de Yasmin Awad, fosta lui Ristei: „Ai mai multe pretenții decât femeile”
Anca Serea și Adrian Sînă, prima apariție împreună după zvonurile divorțului. Cum s-au afișat
Anca Serea și Adrian Sînă, prima apariție împreună după zvonurile divorțului. Cum s-au afișat
Tavi Clonda a ajuns la poliție! Ce s-a întâmplat cu soțul Gabrielei Cristea: „Nu știa cum să ...
Tavi Clonda a ajuns la poliție! Ce s-a întâmplat cu soțul Gabrielei Cristea: „Nu știa cum să reacționeze”
Ioana Ginghină a criticat-o pe Loredana Groza în fața lui Cătălin Măruță: ”Are pe cineva care ...
Ioana Ginghină a criticat-o pe Loredana Groza în fața lui Cătălin Măruță: ”Are pe cineva care îi editează pozele”
Vezi toate știrile