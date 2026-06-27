Momentul în care Șerban Pavlu a vrut să renunțe la actorie. Dezvăluiri neștiute în podcastul Altceva cu Adrian Artene

Șerban Pavlu este invitatul special în cea mai nouă ediție a podcastului ”Altceva cu Adrian Artene”. Printre altele, actorul din „Umbre” a vorbit despre momentul critic în care a vrut să renunțe la meseria care l-a consacrat, dar și despre viitoarele proiecte în care ar fi dispus să investească timp, pasiune și devotament – episodul complet poate fi urmărit AICI.

Unul dintre cei mai carismatici și apreciați actori din România și-a deschis sufletul într-un dialog sincer și cald, în cel mai recent episod al podcastului „Altceva cu Adrian Artene”. Discuția i-a purtat pe cei doi de la întorsătura bruscă a destinului, la marile întâlniri care l-au construit, trecând prin cosmarul și libertatea unui actor și ajungând până la momentul critic în care a vrut să renunțe la meseria care l-a consacrat.

Șerban Pavlu:„Mi-am dat seama că actorii sunt cam penibili când se plâng”

Mulți îl cunosc pe Ștefan Pavlu pentru rolul din serialul „Umbre”, unde l-a interpretat pe Relu, însă el a jucat în filme cunoscute, de la comedii ca „Teambuilding”, „Două lozuri”, până la drame premiate precum „Moartea domnului Lăscărescu”. În plus, actorul a apărut în cele mai populare show-uri și seriale TV, cum ar fi „Clanul”, „Las Fierbinți” sau „Tătuțu”.

Întrebat dacă s-a gândit vreodată să renunțe la actorie și să se îndrepte către alt domeniu, Șerban Pavlu a recunoscut că, sub presiunea rolurilor și a programului încărcat, a avut de multe ori acest gând. Însă, văzând exemplele colegilor de scenă, el a înțeles rapid că un actor care ajunge să se plângă fie că are prea multe proiecte, fie prea puține, în ambele cazuri este judecat greșit.

Adrian Artene: Te-ai gândit vreodată să renunți la actorie, poate să virezi spre regie? Șerban Pavlu: Da. În ultimii ani când am fost încărcat de sarcini actoricești, în diferite momente mult prea încărcat. Când ești actor e foarte greu să te plângi. Dacă nu ești distribuit sau nu găsești de lucru, un critic mai aspru îți poate spune „pentru că ești slab”, mai ales după o anumită vârstă. Nu găsești „pentru că ești prost, de ce te mai plângi atunci?” Dacă lucrezi mult și te plângi, „te plângi pentru că ești chemat?”. Mi-am dat seama că actorii sunt cam ridicoli când se plâng, în ambele ipostaze – și când lucrează mult și când lucrează puțin. Pe scurt, am încercat să nu mă plâng. Uneori îmi e greu, îmi e greu pentru că trag în jug, există niște obligouri, mâine seară eu am spectacol, la ora 7 seara. Îmi place, nu îmi place, te duci la oglindă îți dai două palme și haide. Nu e așa simplu. Adrian Artene: Către ce zonă te-ai îndrepta? Șerban Pavlu: Nu știu, mi-ar plăcea să fac regie la televiziune, de exemplu, deci nu proiect personal. Dar și acolo există un control al calității. Mi-ar plăcea să fac un lucru în care miza personală să nu mai fie așa mare. Să mi se folosească cunoștințele, dar să nu mai mor acolo de emoție.

Nu ratați un episod de o profunzime rară sâmbătă, 4 iulie 2026! Pentru a fi la curent cu această premieră și pentru a nu pierde nicio ediție viitoare cu invitați excepționali și dialoguri memorabile, vă puteți abona chiar acum la canalul de YouTube „Altceva cu Adrian Artene” și să activați clopoțelul pentru notificări.