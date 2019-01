Monica Hill, operată de urgență! Primele declarații ale iubitei lui Cătălin Botezatu

Monica Hill va fi operată de urgență. Iubita lui Cătălin Botezatu a vorbit despre problemele de sănătate pe care le are.

Monica Hill s-a simțit extrem de rău în ultima perioadă și a mers la mai mulți medici pentru a vedea despre ce este vorba. Iubita lui Cătălin Botezatu a primit un diagnostic la care nu se aștepta: chist ovarian. Monica Hill va fi perată de urgență și va sta internată în spital timp de două zile.

„Da, chiar am fost la mai mulţi doctori, am avut nevoie de mai multe opinii legate de problema aceasta. Am avut multe simptome şi chiar m-am simţit foarte rău, nu am ieşit o săptămână din casă. A fost un pic cam greu pentru mine să realizez lucrul acesta pentru că nu am avut niciodată probleme cu nimic şi mi-a fost greu să-mi dau seama motivul. Nu, nu este o operaţie care durează foarte mult şi nici internată nu o să fiu nevoită să stau mai mult de două zile.

Nu, este o recuperare uşoară. În două săptămâni aş putea să-mi reiau activităţile zilnice. Cred că va fi de 0,5, un centimentru cicatricea şi va dispărea foarte repede. Sunt foarte bine acum cel puţin din punct de vedere psihic, am mulţi prieteni care mă susţin. În primul rând, cea mai bună prietenă a mea care a fost cu mine de nenumărate ori la doctor şi familia”, a spus Monica Hill pentru Antena Stars.

Monica Hill și Cătălin Botezatu, relație de câteva luni bune

Se iubesc de câteva luni și se pare că se înțeleg de minune. Puțini sunt însă cei care știu că Monica Hill și Cătălin Botezatu se cunosc de foarte multă vreme. Mai exact, de pe vremea când bruneta era doar o copilă și participa la un casting pentru o prezentare.

„L-am cunoscut pe Cătălin la 12-13 ani. Am fost la un casting, în orașul meu natal în CLuj. El avea o prezentare, dar eu nu făceam parte din agenția respectivă de unde erau toate fetele. O fată era foarte nemulțumită pentru că el a dat o altă fată afară din agenția respectivă ca să pot intra eu în prezentare. Totul a pornit de acolo, dar nimeni nu știe că noi am fost și acum doi ani la acest festival împreună. După cum spuneam ne cunoaștem de foarte mulți ani.

Cătălin mi-a fost mereu alături, o să fie mereu alături de mine. Îi mulțumesc foarte mult, este un om minunat care m-a ajutat extraordinar de mult pe toate planurile. Nu am un lucru care să îmi placă cel mai mult la el. Cătălin este un bărbat foarte, foarte frumos. Este foarte frumos. Arată foarte bine, se și menține, adică nu ai cum să arăți așa, parcă este ireal.”, a spus Monica Hill la Antena Stars.