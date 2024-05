MORI DE RÂS! Cum a tras Bobonete un vânt în lift, de era să-și omoare administratoarea! Replica femeii e mortală 😂😂😂

Mihai Bobonete este cunoscut pentru poveștile sale fabuloase, iar de această dată a stârnit hohote de râs cu o nouă întâmplare hilară. Celebrul actor din Las Fierbinți și-a amintit o peripeție din viața lui, de pe vremea când soția sa era însărcinată pentru prima dată. Juratul de la Românii au Talent a tras un vânt în lift, acolo fiind prezentă și administratoarea blocului, care a avut o replică mortală.

Mihai Bobonete are mereu bancurile pregătite pentru a-i face pe cei din jur să râdă, însă adevărata distracție începe abia atunci când povestește întâmplări reale din viața lui. Actorul a reușit, din nou, să stârnească hohote de râs.

Citește și: CE SALARIU ARE ANDREEA ESCA? MIHAI BOBONETE A DAT CĂRȚILE PE FAȚĂ LA ROMÂNII AU TALENT: „MAI ARE ȘI CUPOANE DE MASĂ, BONURI DE VACANȚĂ”

Invitat la emisiunea Morning Glory cu Răzvan Exarhu, Mihai Bobonete a povestit mai multe întâmplări din viața sa, însă una a ajuns foarte repede virală. Actorul a povestit că, pe vremea când soția sa era însărcinată cu băiatul lor, a mers să cumpere un pepene pentru a-i satisface pofta. La întoarcere, s-a întâlnit în lift cu soția administratorului blocului în care locuia și, fără să vrea, a tras un vânt.

„Noi stăteam la Baba Novac, la etajul 5 și administratorul la 9. M-a trimis nevastă-mea, era însărcinată cu Octav, să cumpăr pepene. M-am dus la magazin și am găsit un pepene de 9 kilograme, era seara pe 20:30.

Am ajuns acasă, am urcat în lift cu pepenele, care avea 9 kilograme, l-am pus jos și exact când să se închidă ușile, apare doamna administratoare, soția: ‘Ține-ți liftul!’ Am ținut liftul, intră. Pun pepenele jos.

Ea știind că o să coboare la 9, mă lasă pe mine fața ei că eu coboram la 5, se pune în spatele meu. La 5, când să ridic pepenele… și pepenele mare, și eu mare, ori oboseală ori pe dracu. Băi, nu a fost vreo fâsâită sau amortizată, a fost concert rock. S-a auzit tare, dar nu din gura mea.”, a povestit Mihai Bobonete.