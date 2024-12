Motivul adevărat al divorțului lui Helmut Duckadam. De ce s-a despărțit de Ildiko, de fapt, după 27 de ani de căsnicie

Puțini știu motivul adevărat pentru care Helmut Duckadam a divorțat. De ce s-a despărțit de Ildiko, de fapt? Cei doi au decis să meargă pe drumuri separate în viață după 27 de ani de căsnicie! Chiar fostul mare portar al echipei Steaua București a făcut dezvăluirile în urmă cu câțiva ani. Iată ce a declarat regretatul sportiv atunci!

Vestea că Helmut Duckadam s-a stins din viață la vârsta de 65 de ani a adus tristețe în sufletele celor ce l-au cunoscut și apreciat de-a lungul anilor. Fostul portar al echipei Steaua București se confrunta cu probleme de sănătate, iar nimeni nu a mai putut face nimic pentru a-l salva. Cunoscutul sportiv a murit luni dimineața, în jurul orei 02:00, iar familia lui nu are liniște de atunci.

Helmut Duckadam a trăit o frumoasă poveste de dragoste alături de soția lui, Alexandra, alături de care a avut o relație de mai bine de 17 ani. Între cei doi exista o diferență de vârstă de 20 de ani, dar nu a contat acest aspect. Din păcate, moartea i-a despărțit, iar partenera lui și fiica lor trec prin clipe de coșmar.

Puțini știu că înainte de a avea o căsnicie cu Alexandra, Helmut Duckadam a fost căsătorit timp de 27 de ani cu Ildiko. Cei doi au decis să meargă pe drumuri separate în viață pentru că fostul sportiv nu reușea să se obișnuiască în Statele Unite ale Americii. Nu a durat foarte mult și a cunoscut-o pe soția lui, femeia în brațele căreia își găsise cu adevărat fercirea și liniștea.

„Eu am fost căsătorit 27 de ani cu Ildiko. Ne-am despărțit pentru că nu am putut să mă obișnuiesc în SUA (…) Noi am reușit o performanță de când ne-am mutat în București. Nu am apărut în tabloide. Chiar e o performanță. După divorț, m-am întors în România și în trei ani am cerut-o de soție pe Alexandra. Atunci se scria că umblă după banii mei, dar nu aveam. Mama mea a luat-o de o parte și a întrebat-o dacă e sigură ce vrea. Ea a fost hotărâtă și vreau să îi mulțumesc în fața a milioane de telespectatori pentru că în 13 ani de când suntem împreună a stat lângă mine zi și noapte”, a mărturisit Helmut Duckadam la Antena 3.