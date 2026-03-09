Motivul inacceptabil pentru care Victoria Postolache a fost dată afară dintr-un restaurant din Franța: „Nu mi s-a întâmplat niciodată”

O moldoveancă a avut parte de clipe de neuitat în timp ce se afla la un local din Franța. Victoria Postolache a trăit una dintre cele mai neplăcute experiențe atunci când, într-o vacanță în care se afla împreună cu copilul și prietenele ei, a fost dată afară dintr-un restaurant de lux. Imediat după incident, Victoria a făcut public evenimentul, iar oamenii s-au împărțit în două tabere: alții empatizau cu ea, iar ceilalți erau de acord cu plecarea ei. Chiar dacă părea că în sfârșit va avea parte de liniște în timp ce va lua masa cu cei dragi, situația a luat o întorsătură neașteptată.

După ce a intrat în restaurant, a făcut rezervare și s-a așezat la masă. Ulterior, femeia a fost rugată să evacueze incinta clădirii. Aceasta a făcut publică întâmplarea, iar reacțiile internauților nu au întârziat să apară. Motivul părăsirii locului este chiar prezența fiului acesteia. Restaurantul pare să aibă o politică strictă în care copiii nu sunt permiși în local, iar drept urmare, atât ea împreună cu copilul, cât și prietenele ei au trebuit să plece.

Ce a spus Victoria Postolache

După ce a fost victima regulilor de funcționare ale unității de servire, tânăra a făcut o postare pe pagina sa de Facebook în care le transmitea oamenilor că i se pare absurdă decizia, dar și că se simte nedreptățită:

Nu mi s-a întâmplat niciodată să intru la restaurant, să fac rezervare, să las cardul (…), că totuși avem un copil (…) În ce zile am ajuns? Sunt restaurante în care mergi și cu câinele după tine și eu nu pot să merg în restaurant cu copilul (…) Și nu ne-au zis așa, pentru că ne-au dus la o masă în bucătărie. În bucătărie era și nu exagerez. Mai aveam un pic și spălam la vasele. Nu mi se pare deloc normal, în Franța (…) Prima oară când mă simt așa, ca o intrusă (…) Să te simți prost că ai copil, să te facă să te simți prost că ai copil, a trasmis aceasta.

Bineînțeles că au apărut comentarii la postare, iar unii oameni sunt de partea restaurantului, în timp ce un utilizator al platformei o compătimește pe Victoria.

Ca mamă sincer spun: Felicitări restaurantului! Oamenii au dreptul la relaxare după o săptămână grea de muncă. Dacă e politica restaurantului, trebuie respectată!, a declarat o femeie. Nu înțeleg care este problema dacă copilul este cuminte și nu deranjează pe nimeni. Aș înțelege să fie date afară dacă copilul ar fi plâns sau ar fi creat cumva disconfort celorlalți, a mai adăugat un internaut.

