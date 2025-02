Motivul pentru care Alex Velea a divorțat! A recunoscut: ”Am dat-o în bară”

Alex Velea a rupt tăcerea! Care este motivul pentru care artistul a ajuns la divorț, de fapt? Cântărețul a spus totul după ani de zile! A recunoscuut că a eșuat și că o marte parte din vină a fost a lui! Vă prezentăm cele mai noi declarații!

Alex Velea se poate considera un bărbat împlinit. Este unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați artiști din România, iar totodată se bucură de o familie frumoasă alături de Antonia. Cu toate acestea, puțini știu că îndrăgitul cântăreț a fost căsătorit în trecut.

Artistul a avut o căsnicie de patru ani cu Ana Maria Mircea, dar au ales să meargă pe drumuri separate în viață. Alex Velea a cunoscut-o pe fosta lui soție înainte de a ajunge un cântăreț cunoscut. Cei doi s-au căsătorit în anul 2010, iar nașii lor au fost nimeni alții decât Andreea Bănică și Lucian Mitrea.

La acea vreme, Ana Maria Mircea era studentă la Facultatea de Medicină. Căsnicia lor nu a durat prea mult timp, iar în anul 2014 au divorțat. Potrivit lui Alex Velea, el este cel ce a avut o mare parte din vină.

„Am mai fost o dată căsătorit și am dat fail (n.r. – eșuat). Consider că și eu am avut o mare parte din vină. Nu o să dau vina acum pe partener. Pe incompatibilitate, chiar dacă sună pueril. Acum am tot ce e mai important pentru mine. Familia pe care mi-am dorit-o și nu cred că puteam să o am la o vârstă atât de fragedă. M-am căsătorit și am dat-o în bară. Așa se întâmplă… Sună trist, dar mulți trec prin treaba asta”, a mărturisit Alex Velea, în podcastul lui Teo Trandafir.