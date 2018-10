Motivul pentru care Dima Trofim a decis să participe la “Ultimul Trib”. Totul a avut legătură cu sora sa, bolnavă de cancer

Dima Trofim a povestit pentru prima dată care a fost unul dintre motivele pentru care a participat la ”Ultimul Trib”, emisiune care poate fi vizionată la Antena 1.

”Unul dintre motivele pentru care am mers în a fost să o pot ajuta pe sora mea, care era bolnavă. A fost ceva spontan și la fel de spontan s-a stins. Nu trebuia să fie așa, nu ne-am așteptat la așa ceva și nu mi-a trecut prin cap că o să rămân fără ea. Cu toată familia am o relație specială, dar sora mea mai mare a fost ca și mama mea dintotdeaua. Pot spune că am două mame, dar acum una este Sus ”, a povestit astăzi Dima Trofim.

Dima Trofim a mai spus că încearcă în această perioadă să petreacă alături de familia sa cât de mult timp poate, cu atât mai mult cu cât decesul surorii sale i-a agravat tatălui său o afecțiune mai veche.

“A avut un atac cerebral în urmă cu opt ani și vestea că sora mea s-a stins l-a afectat forte mult, iar acum trece printr-o perioadă dificilă”, a mai spus Dima Trofim.

Sora lui Dima Trofim a murit în septembrie!

La începutul lunii septembrie, Dima Trofim a trecut prin momente complite. Cunoscutul actor și cântăreț a aflat că sora lui, cu care avea o relație apropiată, s-a stins din viață, după ce organismul ei a cedat în fața bolii de care suferea.

Sora lui Dima Trofim a fost răpusă de maladia mortală cu care a fost diagnosticată în urmă cu mult timp. Aceasta avea 45 de ani, iar fratele ei a sperat și s-a rugat mereu ca ea să învingă temutul cancer. Din nefericire, minunea nu s-a petrecut.