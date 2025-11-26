Motivul pentru care Florin Piersic poartă mereu un accesoriu roșu: „S-a și luptat cu morile de vânt”

Florin Burescu, unul dintre designerii cunoscuți de la noi, a vorbit despre stilul inconfundabilului Florin Piersic! El a făcut dezvăluiri despre alegerile vestimentare ale maestrului și a spus de ce el alege să poarte mereu eșarfe sau batiste roșii. Află toate detaliile în articol!

Ajuns la aproape 90 de ani, Florin Piersic rămâne în continuare un simbol al eleganței. Maestrul și-a obișnuit fanii cu rafinamentul său și cu imaginea impecabilă pe care a avut-o întotdeauna.

De ce Florin Piersic poartă mereu un accesoriu roșu

Florin Piersic, numit și „Alain Delon de România”, a demonstrat de-a lungul carierei sale că are o personalitate puternică, dar nu doar prin fapte. Celebrul designer a vorbit despre ținutele sale care, mereu roșii, induc un aer victorios.

Astfel, Florin Burescu a spus că maestrul alege să își adauge întotdeauna în vestimentație un accesoriu roșu, precum o eșarfă sau o batistă, demonstrând prin acestea o personalitate puternică.

„Maestrul Florin Piersic are un respect major pentru ținute, poartă mereu costume. Iar prin elementele roșii, de tipul eșarfă sau batistă, el demonstrează că are o personalitate puternică, un aer învingător. De altfel, s-a și luptat cu morile de vânt în această industrie care nu e tocmai ușoară. Florin Piersic este un exemplu clar de putere pentru toți actorii și pentru toți cei care îl urmează în meserie. Mă bucur tare mult că și-a păstrat stilul vestimentar elegant și acum, la o vârstă destul de înaintată. Este un exemplu că el poartă haina, nu haina pe el”, a spus celebrul designer pentru click.ro.

