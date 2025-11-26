Acasă » Știri » Motivul pentru care Florin Piersic poartă mereu un accesoriu roșu: „S-a și luptat cu morile de vânt”

Motivul pentru care Florin Piersic poartă mereu un accesoriu roșu: „S-a și luptat cu morile de vânt"

De: Denisa Iordache 26/11/2025 | 14:37
De: Denisa Iordache 26/11/2025 | 14:37
Sursă: Inquam Photos / Raul Stef

Florin Burescu, unul dintre designerii cunoscuți de la noi, a vorbit despre stilul inconfundabilului Florin Piersic! El a făcut dezvăluiri despre alegerile vestimentare ale maestrului și a spus de ce el alege să poarte mereu eșarfe sau batiste roșii. Află toate detaliile în articol!

Ajuns la aproape 90 de ani, Florin Piersic rămâne în continuare un simbol al eleganței. Maestrul și-a obișnuit fanii cu rafinamentul său și cu imaginea impecabilă pe care a avut-o întotdeauna.

De ce Florin Piersic poartă mereu un accesoriu roșu

Florin Piersic, numit și „Alain Delon de România”, a demonstrat de-a lungul carierei sale că are o personalitate puternică, dar nu doar prin fapte. Celebrul designer a vorbit despre ținutele sale care, mereu roșii, induc un aer victorios.

Astfel, Florin Burescu a spus că maestrul alege să își adauge întotdeauna în vestimentație un accesoriu roșu, precum o eșarfă sau o batistă, demonstrând prin acestea o personalitate puternică.

Ce i-a cerut un livrator din Sri Lanka unui client care a comandat mâncare. Clientul a crezut că nu aude bine
Ce i-a cerut un livrator din Sri Lanka unui client care a comandat...
Cea mai norocoasă zodie în decembrie 2025. Și în 2026 este printre favoritele astrelor
Cea mai norocoasă zodie în decembrie 2025. Și în 2026 este printre favoritele...

„Maestrul Florin Piersic are un respect major pentru ținute, poartă mereu costume. Iar prin elementele roșii, de tipul eșarfă sau batistă, el demonstrează că are o personalitate puternică, un aer învingător. De altfel, s-a și luptat cu morile de vânt în această industrie care nu e tocmai ușoară.

Florin Piersic este un exemplu clar de putere pentru toți actorii și pentru toți cei care îl urmează în meserie. Mă bucur tare mult că și-a păstrat stilul vestimentar elegant și acum, la o vârstă destul de înaintată. Este un exemplu că el poartă haina, nu haina pe el”, a spus celebrul designer pentru click.ro.

Florin Piersic a împlinit 89 de ani! Dan Negru l-a vizitat la Cluj și a dezvăluit noi detalii despre starea acestuia: „Cel mai mult îmi doresc să…”

Florin Piersic, mesaj pentru Ion Iliescu! Fostul președinte este în continuare internat la terapie intensivă: „Îmi aduc aminte de ziua…”

