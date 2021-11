Motivul pentru care Irina Loghin și Benone Sinulescu nu și-au vorbit ani de zile! Ce a supărat-o pe artistă

La auzul veștii că Benone Sinulescu s-a stins din viață, Irina Loghin a fost devastată. Artista și-a exprimat regretul și recunoștința pentru cel care i-a fost partener de scenă mulți ani. Însă, puțină lume știe că cei doi nu și-au vorbit o perioadă lungă. Care a fost motivul supărării?

În perioada comunistă, Irina Loghin și Benone Sinulescu au format unul dintre cele mai apreciate cupluri de artiști. Aceștia aveau numeroase spectacole împreună, iar Benone Sinulescu a fost cel care a ajutat-o mult în carieră pe artistă. Cu toate acestea, la un moment dat, Irina Loghin a refuzat să mai vorbească cu regretatul artist, iar perioada de tăcere s-a întins pe mulți ani. (CITEȘTE ȘI: IRINA LOGHIN, DISTRUSĂ DE DURERE DUPĂ MOARTEA LUI BENONE SINULESCU: “PLÂNGE SIRIUL ȘI ȚARA ÎNTREAGĂ. RĂMAS BUN, DRAGUL MEU COLEG!”)

Se pare că Irina Loghin s-ar fi supărat, în urmă cu 10 ani, pe Benone Sinulescu pentru că acesta a criticat-o în public pentru faptul că a acceptat să cânte piese cu versuri ”deocheate”.

„A fost o poveste acum câțiva ani și m-am supărat foarte tare, nu mi s-a părut în ordine. M-am simțit dezamăgit pentru ca eu am avut mereu grijă de Irina Loghin, căreia i-am fost alături de-a lungul anilor. Am cântat împreună în zeci de spectacole, am fost în zeci de turnee, am făcut tot ceea ce mi-a stat în putință să o promovez.

Fetele astea care se îmbracă sumar și dau din fund pot cânta melodii cu astfel de versuri. La noi nu este permis. Nu am intenționat nici o secundă să o jignesc, este o mare interpretă de muzică populară, nu mi-aș permite. Eu i-am făcut cunoștință cu soțul ei, eu am considerat că ea merită promovată. Tocmai de aceea m-am simțit dezamăgit la vremea respectivă, pentru că i-am fost alături în fiecare moment important al vieții”, a declarat Benone Sinulescu, la vremea respectivă, potrivit WOWbiz.ro.

Irina Loghini și Benone Sinulescu, ceartă de ani de zile

Se pare că artista a luat foarte în serios criticile lui Benone Sinulescu, iar vreme de ani de zile a refuzat să mai comunice cu el. Este posibil ca aceștia să fi rămas certați până în momentul decesului regretatului artist.

„Nu m-am legat deloc de Irina Loghin. Nu am vrut să deschid niciun conflict. Știu că a deranjat-o ce a auzit, dar ar fi trebuit să mă asculte și pe mine. Este adevărat ca eu nu stau în București, pentru că, altfel, sunt sigur ca aceasta neînțelegere ar fi fost rezolvată. Nu am vrut să o jignesc.

Am cântat alături de Irina Loghin în zeci de spectacole, am fost în zeci de turnee, am adus în muzica populara melodii frumoase, adevărate perle. Irina este o mare cântăreață. Eu am vorbit atunci de interpreți fără valoare”, a mai declarat Benone Sinulescu, în anul 2017.

