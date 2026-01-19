Motivul pentru care românii plătesc energie electrică scumpă. Care este adevărul, de fapt

Oamenii sunt din ce în ce mai revoltați de prețurile ridicate ale facturilor și nu știu cum le vor mai face față, mai ales pe timp de iarnă. Mulți români ar fi putut să își reducă costurile la energie electrică, dacă ar fi făcut asta. Toate detaliile în articol.

Un număr mare de români vor plăti mai mult pentru facturi în luna ianuarie 2026 din cauza încălzirii cu energie electrică. Ceea ce nu știu aceștia este că ar fi putut să își reducă semnificativ costurile printr-o schimbare simplă.

Motivul pentru care românii plătesc energie electrică scumpă

Este vorba de schimbarea furnizorului cu o altă ofertă mai avantajoasă din piață.

„Încă nu este prea târziu să iei o decizie inteligentă, pentru că iarna nu s-a terminat și mai avem aproximativ trei luni de frig în față. În acest moment există oferte sub 1 leu/kWh, cu până la 35% mai mici față de cele actuale, iar diferenta se va vedea direct în factură, luna de lună”, a afirmat expertul în energie Dumitru Chisăliță, președintele Asociației Energia Inteligentă (AEI), potrivit adevărul.ro.

Acesta susține că românilor le este frică să își schimbe furnizorul și preferă să plătească mai mult.

„După ani de plafonări şi intervenţii, statul a retras protecţia fără pregătire, fără comunicare şi fără instrumente de tranziţie. Rezultatul a fost o creştere medie a preţului la electricitate de peste 60% în câteva luni. A urmat un scandal public, dar fără o reformă reală. Paradoxul este că, la doar câteva luni după acest şoc, pe piaţă există oferte sub 1 leu/kWh, cu TVA inclus (preţul mediu plafonat era de 0,79 lei/kWh) – cu peste 35% mai mici decât preţul mediu plătit de majoritatea gospodăriilor. Şi totuşi, marea masă a consumatorilor nu se mută. De ce? Răspunsul nu este economic. Este psihologic. După trei ani de haos – facturi explodate, plafonări arbitrare, schimbări de reguli şi mesaje contradictorii – românii nu mai percep energia ca pe un serviciu. O percep ca pe un pericol. Când preţul creşte cu 60% peste noapte, creierul nu mai face calcule. Intră în regim de supravieţuire: „mai bine nu schimb nimic”. Aşa apare ceea ce economiştii numesc „status quo bias” – dar în România el a fost amplificat până la blocaj. Chiar şi o ofertă cu 35% mai ieftină este privită ca suspectă, nu ca oportunitate. „Sigur e o capcană.” „Sigur vor mări după.” „Mai bine rămân unde sunt. Chiar dacă plătesc mult mai mult”, menţionează expertul în energie.

