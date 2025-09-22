Acasă » Altceva Podcast » Motivul real al anulării alegerilor, dezvăluit de Traian Basescu: „Personal, nu cred că…”

Motivul real al anulării alegerilor, dezvăluit de Traian Basescu: „Personal, nu cred că…"

22/09/2025
Motivul real al anulării alegerilor, dezvăluit de Traian Basescu: „Personal, nu cred că...”
Traian Băsescu. FOTO: Facebook

Fostul președinte al României, Traian Băsescu, a revenit în atenția publicului printr-o serie de comentarii referitoare la anularea controversată a alegerilor prezidențiale. Intervenția sa a vizat atât circumstanțele care au dus la această decizie fără precedent, cât și figurile-cheie implicate în evenimentele politice și judiciare din ultima perioadă. Iată ce declarații a făcut acesta!

Băsescu conturează o imagine în care anularea alegerilor nu are încă o justificare clară, iar explicațiile vehiculate până acum par incomplete. El respinge atât teza unei simple manevre orchestrate de Moscova, cât și ideea că întreaga responsabilitate ar aparține doar lui Călin Georgescu. Mai degrabă, susține că avem de-a face cu un amestec de interese interne, rivalități politice și jocuri de putere derulate în culisele instituțiilor statului român.

Ce declarații a făcut Traian Băsescu

În opinia sa, anularea scrutinului ridică numeroase semne de întrebare, mai ales în contextul în care motivele oficiale nu par să fi fost explicate în mod clar. Băsescu a pus accent pe faptul că, dacă liderul social-democrat Marcel Ciolacu ar fi intrat în turul al doilea al prezidențialelor, este puțin probabil ca procesul electoral să fi fost suspendat. Această interpretare sugerează existența unor rațiuni politice interne, mai degrabă decât a unor motive de securitate națională sau a unor presiuni externe.

Un alt element pe care fostul șef al statului l-a adus în discuție este apariția unui rechizitoriu ce vizează un grup de 22 de persoane, printre care și numele controversat al lui Călin Georgescu. Acesta ar fi acuzat de legături cu diverse activități suspecte, inclusiv deținerea de arme, bani și aur, elemente ce au fost asociate în spațiul public cu tipologia mercenarilor sau a grupărilor paramilitare. Documentul nu este însă definitiv, ceea ce ridică și mai multe semne de întrebare legate de momentul în care s-a luat decizia anulării alegerilor.

Cât mai costă un VOT în diaspora pentru alegerile din Republica Moldova. Suma s-a triplat și se transferă prin criptomonede
Cât mai costă un VOT în diaspora pentru alegerile din Republica Moldova. Suma...
Dieta bizară a lui Marilyn Monroe. Ce alimente consuma celebra actriță, pentru o siluetă de vis
Dieta bizară a lui Marilyn Monroe. Ce alimente consuma celebra actriță, pentru o...

„Dacă aș ști, v-aș fi spus de mult de ce s-au anulat alegerile. Personal, nu cred că există o motivație și tot timpul am spus că, dacă Ciolacu ar fi intrat în turul doi, alegerile nu s-ar fi anulat, este opinia mea. Pe de altă parte, vedem că a apărut un rechizitoriu, nu l-am citit, dar va ajunge în fața unor judecători, care vor constata dacă sunt sau nu probe pentru acuzare, nu numai a lui Călin Georgescu, ci a celor 22. Sunt niște lucruri pe care le-am văzut toți: toți am văzut armele găsite la Potra, banii, aurul, exact ca la cel care era în Rusia și a făcut explozie cu avionul, tot un mercenar”, a spus Traian Băsescu, la România TV.

„Este creația structurilor statului român”

Băsescu a punctat și faptul că, la data de 6 decembrie, când s-a hotărât anularea scrutinului, rechizitoriul respectiv nu exista încă. Această cronologie ridică suspiciuni privind adevăratele motive care au stat la baza măsurii, mai ales în lipsa unor dovezi clare și concludente prezentate opiniei publice. În timp ce unele voci au sugerat o posibilă influență a Moscovei prin intermediul lui Călin Georgescu, fostul președinte consideră că acesta a fost mai degrabă rezultatul unor jocuri politice interne, desfășurate în cadrul instituțiilor românești.

„Acest document, care nu e definitiv, nu exista pe data de 6 decembrie și atunci rămâne să ne întrebăm în ce bază au fost anulate alegerile. Din punctul meu de vedere, încă nu sunt atât de convins, precum par unii, că este un joc al Moscovei acest Călin Georgescu. Eu cred că s-a agățat de un joc dâmbovițean. Este creația structurilor statului român, s-a învârtit în foarte multe instituții ale statului, inclusiv în Ministerul de Externe.

Am avut o discuție cu el, cred că în 2012, când se oferea să fie premier. A venit la mine, l-am primit la insistența unor colegi care spuneau că e un om extraordinar. După o jumătate de oră mi-am dat seama că este un tip care enunță 1000 de probleme, dar nu are soluții pentru ele. Ceea ce m-a făcut, după 20 de minute, să nu îmi mai pierd timpul. Este talentat, e un om talentat pentru a atrage, a convinge, a explica superficial lucrurile. Nu o să-l vedeți abordând profund problemele”, a mai spus Traian Băsescu, pentru sursa citată mai sus.

REACȚIE SFIDĂTOARE A RUȘILOR, DUPĂ CE DRONA LOR A AJUNS ÎN ROMÂNIA! TRAIAN BĂSESCU SUSȚINE CĂ TREBUIA DOBORÂTĂ

TRAIAN BĂSESCU VA PRIMI APARTAMENT DE PROTOCOL! FOSTUL PREȘEDINTE NU ÎȘI DOREȘTE CASĂ: „ESTE MULT PREA MARE"

Tags:
