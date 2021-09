Motivul real al scandalului dintre Cătălin Măruță și Alexandra Stan. De ce s-a certat, de fapt, cântăreața cu prezentatorul de la Pro TV

Motivul real al scandalului dintre Cătălin Măruță și Alexandra Stan. Prezentatorul TV a răbufnit la adresa artistei, după ce blondina a făcut acuzaţii dure la adresa lui. Soţul Andrei a dorit să lămurească situaţia pentru că s-a simţit „dator” în faţa fanilor care l-au judecat greşit.

În urmă cu doar câteva săptămâni, Alexandra Stan a fost invitată la podcastul lui Damian Drăghici. Acolo, blondina a făcut publică o conversaţie între ea şi Cătălin Măruţă, iar de aici a pornit un întreg scandal în spaţiul public.

Cântăreaţa, extrem de deranjată a explicat la acel moment faptul că nu va mai merge niciodată într-o emisiune prezentată de Măruţă.

„Zilele trecute, am avut o intamplare cu Maruta. Si m-a suparat foarte, foarte tare, pentru că eu la Catalin tineam foarte mult, si la Andra si niciodata nu m-a deranjat cu nimic, eu nu l-am deranjat pe el cu nimic, a fost o chestie asa..adica cu toate ca multa lume vorbea despre el, ca ce face el la TV. A facut niste chestii foarte urate, a trecut peste tot managemantul meu, peste casa de discuri, peste PR, peste deciziile noastre de a nu da, a nu difuza un anumit material, cu toate ca i-am zis sa-l dea peste data de 30, l-a dat cu două sau trei săptămâni inainte, a scris niste lucruri despre mine foarte nasoale. Eu am fost la doctor și mi-a zis doctorul ca nu o sa pot sa fac copii un an, iar daca fac oricum e challenging, adica pot sa-mi dereglez glanda hipofiza si sa fac tumoare si sa mor.

Si el scria ca nu-mi mai acopar burta, ca sunt insarcinata si chestii d-astea. Si sincer, mi s-a parut ofarte urat din partea lui si n-o sa mai vorbesc niciodata si nu sa o mai merg niciodata la Catalin Maruta, in nicio emisiune pe care o are el, pentru niciun ban din lumea asta…”, spunea artista.

Motivul real al scandalului dintre Cătălin Măruță și Alexandra Stan

După ce fanii artistei l-au pus la zid pe celebrul prezentator, acesta nu s-a mai putut abţine şi a spus partea sa de adevăr.

Într-un mesaj publicat pe pagina de Instagram, dar şi în cadrul emisiunii pe care o prezintă, Măruţă a spus cum au stat, de fapt, lucrurile. În acelaşi timp, vedeta de la PROTV i-a transmis Alexandrei Stan un avertisment. Bărbatul a spus că este posibil să se vadă cu artista şi în instanţă pentru calomniile aduse, atât lui cât şi echipei sale.

„Am dorit să lămuresc astăzi, în cadrul emisiunii, o situație care devenise ingrată. Și, potrivit reacțiilor ulterioare, bine am făcut. Este vorba despre atacul fără sens al Alexandrei Stan la adresa mea și a colegilor mei. Inițial, doream să-i răspund săptămâna trecută, atunci când a fost difuzat episodul din podcastul lui Damian Drăghici, în care Alexandra Stan susținea că i-am pus întrebări nepotrivite, legate de o eventuală sarcină, sugerând că aveam cunoștință că suferă de o afecțiune care nu-i permite să rămână însărcinată. Ei bine, nu știam de problema ei medicală, nici eu, nici vreun coleg din redacția „La Măruță”.

Nu am răspuns atunci pentru a preveni posibile interpretări cum că aș vrea să promovez sezonul care urma să înceapă. Am răspuns astăzi spontan și cât se poate de sincer, prezentând imagini din care – sper să fie limpede pentru toată lumea – să reiasă cum au stat lucrurile de fapt. Adevărul trebuia spus! Și eu am familie, am prieteni, nu-s doar acel Măruță care apare la televizor și vă face să zâmbiți sau care vă supără câteodată. Sunt și eu un om care nu suportă să fie atacat pe nedrept”, a spus Cătălin Măruţă pe pagina lui de Instagram.

