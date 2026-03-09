Motivul real pentru care a fost descalificat Nicu Grigore de la Survivor 2026. Ce s-a întâmplat, de fapt

Nicu Grigore a fost eliminat de la Survivor. Finalul ultimului episod difuzat duminică a stârnit un val de controverse. În urmă cu câteva ediții, confruntarea dintre Nicu Grigore și Adrian Kaan a avut un final fără echivoc. La scorul de 1-1, în runda care trebuia să decidă eliminarea, Nicu s-a accidentat.

Potrivit regulilor competiției, un astfel de incident ar fi dus la un abandon și, totodată, la eliminarea concurentului accidentat, la fel cum s-a întâmplat în sezoanele trecute. De data aceasta, însă, prezentatorul Adi Vasile a intervenit și a anunțat că nimeni nu va fi eliminat, iar Nicu va rămâne sub supraveghere medicală.

Decizia organizatorilor a nemulțumit o parte dintre telespectatori, întrucât regulile au fost schimbate pe parcurs. Totuși, în ultima ediție a competiției, prezentatorul Adi Vasile a dat vestea de care războinicii se temeau: Nicu Grigore va pleca acasă din cauza problemelor pe care le are la picior în urma accidentării.

Motivul descalificării lui Nicu Grigore

După accidentarea din timpul probei de duel cu Adrian Kaan, Nicu Grigore a ajuns pe patul de spital. Concurentul a făcut mai multe investigații medicale. Soțul Bellei Santiago și-a exprimat în repetate rânduri dorința de a nu pleca acasă. El a susținut că este dispus să se întoarcă dacă medicii îi vor permite acest lucru.

Din nefericire, Nicu Grigore nu a mai putut continua competiția „Survivor”. Motiv pentru care, aseară, și-a luat rămas-bun de la colegii săi.

„Sunt foarte emoționat și mi-e greu să îmi găsesc cuvintele. Deși cât am fost acolo au fost și perioade în care simțeam că mi-e greu, în care am simțit că mi-e dor de casă. Per total mă bucuram de faptul că sunt aici”, a declarat Nicu Grigore, la Survivor.

Totodată, concurentul a primit un totem de imunitate din partea lui Adrian Petre în momentul în care a fost eliminat din concurs. Nicu Grigore a luat decizia de a-l oferi mai departe altui coleg, la plecarea din competiție. Astfel că i-a dat lui Adrian Kaan, cel cu care concurentul a legat o adevărată relație de prietenie.

”Aș vrea, dacă îmi permiteți, să ofer și face ce vrea cu ea, lui Kaan această imunitate”, a susținut Nicu Grigore.

CITEȘTE ȘI: Fosta concurentă de la Survivor, la un pas de suicid! De ce a ajuns în pragul disperării: ”Să cereți ajutor!”

Războinica Andreea Moromete, de la Survivor, nu a știut că este filmată și s-a dezlănțuit. Imaginile au apărut după ce emisiunea s-a încheiat