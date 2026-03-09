Motivul real pentru care a fost descalificat Nicu Grigore de la Survivor 2026. Ce s-a întâmplat, de fapt

Nicu Grigore a fost eliminat de la Survivor. Finalul ultimului episod difuzat duminică a stârnit un val de controverse. În urmă cu câteva ediții, confruntarea dintre Nicu Grigore și Adrian Kaan a avut un final fără echivoc. La scorul de 1-1, în runda care trebuia să decidă eliminarea, Nicu s-a accidentat.
Potrivit regulilor competiției, un astfel de incident ar fi dus la un abandon și, totodată, la eliminarea concurentului accidentat, la fel cum s-a întâmplat în sezoanele trecute. De data aceasta, însă, prezentatorul Adi Vasile a intervenit și a anunțat că nimeni nu va fi eliminat, iar Nicu va rămâne sub supraveghere medicală.
Decizia organizatorilor a nemulțumit o parte dintre telespectatori, întrucât regulile au fost schimbate pe parcurs. Totuși, în ultima ediție a competiției, prezentatorul Adi Vasile a dat vestea de care războinicii se temeau: Nicu Grigore va pleca acasă din cauza problemelor pe care le are la picior în urma accidentării.
După accidentarea din timpul probei de duel cu Adrian Kaan, Nicu Grigore a ajuns pe patul de spital. Concurentul a făcut mai multe investigații medicale. Soțul Bellei Santiago și-a exprimat în repetate rânduri dorința de a nu pleca acasă. El a susținut că este dispus să se întoarcă dacă medicii îi vor permite acest lucru.
Din nefericire, Nicu Grigore nu a mai putut continua competiția „Survivor”. Motiv pentru care, aseară, și-a luat rămas-bun de la colegii săi.
„Sunt foarte emoționat și mi-e greu să îmi găsesc cuvintele. Deși cât am fost acolo au fost și perioade în care simțeam că mi-e greu, în care am simțit că mi-e dor de casă. Per total mă bucuram de faptul că sunt aici”, a declarat Nicu Grigore, la Survivor.
Totodată, concurentul a primit un totem de imunitate din partea lui Adrian Petre în momentul în care a fost eliminat din concurs. Nicu Grigore a luat decizia de a-l oferi mai departe altui coleg, la plecarea din competiție. Astfel că i-a dat lui Adrian Kaan, cel cu care concurentul a legat o adevărată relație de prietenie.
”Aș vrea, dacă îmi permiteți, să ofer și face ce vrea cu ea, lui Kaan această imunitate”, a susținut Nicu Grigore.
