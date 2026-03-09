Acasă » Știri » Motivul real pentru care a fost descalificat Nicu Grigore de la Survivor 2026. Ce s-a întâmplat, de fapt

Motivul real pentru care a fost descalificat Nicu Grigore de la Survivor 2026. Ce s-a întâmplat, de fapt

De: Elisa Tîrgovățu 09/03/2026 | 09:22
Motivul real pentru care a fost descalificat Nicu Grigore de la Survivor 2026. Ce s-a întâmplat, de fapt
Sursa foto: captura Antena 1

Nicu Grigore a fost eliminat de la Survivor. Finalul ultimului episod difuzat duminică a stârnit un val de controverse. În urmă cu câteva ediții, confruntarea dintre Nicu Grigore și Adrian Kaan a avut un final fără echivoc. La scorul de 1-1, în runda care trebuia să decidă eliminarea, Nicu s-a accidentat.

Potrivit regulilor competiției, un astfel de incident ar fi dus la un abandon și, totodată, la eliminarea concurentului accidentat, la fel cum s-a întâmplat în sezoanele trecute. De data aceasta, însă, prezentatorul Adi Vasile a intervenit și a anunțat că nimeni nu va fi eliminat, iar Nicu va rămâne sub supraveghere medicală.

Decizia organizatorilor a nemulțumit o parte dintre telespectatori, întrucât regulile au fost schimbate pe parcurs. Totuși, în ultima ediție a competiției, prezentatorul Adi Vasile a dat vestea de care războinicii se temeau: Nicu Grigore va pleca acasă din cauza problemelor pe care le are la picior în urma accidentării.

Motivul descalificării lui Nicu Grigore

După accidentarea din timpul probei de duel cu Adrian Kaan, Nicu Grigore a ajuns pe patul de spital. Concurentul a făcut mai multe investigații medicale. Soțul Bellei Santiago și-a exprimat în repetate rânduri dorința de a nu pleca acasă. El a susținut că este dispus să se întoarcă dacă medicii îi vor permite acest lucru.

Sursa foto: captura Antena 1
Sursa foto: captura Antena 1

Din nefericire, Nicu Grigore nu a mai putut continua competiția „Survivor”. Motiv pentru care, aseară, și-a luat rămas-bun de la colegii săi.

„Sunt foarte emoționat și mi-e greu să îmi găsesc cuvintele. Deși cât am fost acolo au fost și perioade în care simțeam că mi-e greu, în care am simțit că mi-e dor de casă. Per total mă bucuram de faptul că sunt aici”, a declarat Nicu Grigore, la Survivor.

Totodată, concurentul a primit un totem de imunitate din partea lui Adrian Petre în momentul în care a fost eliminat din concurs. Nicu Grigore a luat decizia de a-l oferi mai departe altui coleg, la plecarea din competiție. Astfel că i-a dat lui Adrian Kaan, cel cu care concurentul a legat o adevărată relație de prietenie.

”Aș vrea, dacă îmi permiteți, să ofer și face ce vrea cu ea, lui Kaan această imunitate”, a susținut Nicu Grigore.

CITEȘTE ȘI: Fosta concurentă de la Survivor, la un pas de suicid! De ce a ajuns în pragul disperării: ”Să cereți ajutor!”

Războinica Andreea Moromete, de la Survivor, nu a știut că este filmată și s-a dezlănțuit. Imaginile au apărut după ce emisiunea s-a încheiat

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Clipe de groază pentru Rihanna! Au fost trase focuri de armă spre reședința artistei din Los Angeles
Știri
Clipe de groază pentru Rihanna! Au fost trase focuri de armă spre reședința artistei din Los Angeles
Greșeala pentru care șoferii pot primi amendă 1.620 de lei. Mulți nu sunt atenți la asta
Știri
Greșeala pentru care șoferii pot primi amendă 1.620 de lei. Mulți nu sunt atenți la asta
Liderul opoziției din Ungaria, Péter Magyar, cere Rusiei să se abțină de la interferența în alegeri
Mediafax
Liderul opoziției din Ungaria, Péter Magyar, cere Rusiei să se abțină de la...
840 lei în plus la pensie, pentru acești pensionari din România. Cine se încadrează și pe ce dată vor crește pensiile
Gandul.ro
840 lei în plus la pensie, pentru acești pensionari din România. Cine se...
FOTO. Imagini incendiare cu rivala Simonei Halep!
Prosport.ro
FOTO. Imagini incendiare cu rivala Simonei Halep!
Vacanțele în Egipt, pe fondul tensiunilor din Orientul Mijlociu. În ce condiții își pot primi banii înapoi românii care decid să renunțe la concediu
Adevarul
Vacanțele în Egipt, pe fondul tensiunilor din Orientul Mijlociu. În ce condiții își...
Într-o luptă solitară cu Donald Trump: De ce este Pedro Sanchez singurul lider din Europa care i se opune vehement președintelui SUA
Digi24
Într-o luptă solitară cu Donald Trump: De ce este Pedro Sanchez singurul lider...
Ivan: Guvernul are cinci scenarii pe masă pentru a ține prețul carburanților sub 10 lei litrul
Mediafax
Ivan: Guvernul are cinci scenarii pe masă pentru a ține prețul carburanților sub...
Parteneri
Ce s-a ales de Andrada, fosta soție a lui Dan Alexa! Cu ce se ocupă în prezent tânăra? Au divorțat cu scandal după ce l-a înșelat cu Alex Bodi
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Ce s-a ales de Andrada, fosta soție a lui Dan Alexa! Cu ce se ocupă...
FOTO. Adriana Petrescu e prinsă în Dubai. Ea duce o viață separat de soțul ei, Dan Petrescu: „Am vrut să-i asigur pe toți că sunt în siguranță”
Prosport.ro
FOTO. Adriana Petrescu e prinsă în Dubai. Ea duce o viață separat de soțul ei,...
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Provocările anului 2026 în funcție de ziua nașterii. Numerolog și psiholog Alexandra Rusu: „Energia colectivă a anului face ca oamenii să iasă din ceea ce nu îi mai reprezintă”
Click.ro
Provocările anului 2026 în funcție de ziua nașterii. Numerolog și psiholog Alexandra Rusu: „Energia colectivă...
Amenințarea Iranului: „Dacă puteți suporta un preț al petrolului de peste 200 de dolari pe baril, continuați cu acest joc”
Digi 24
Amenințarea Iranului: „Dacă puteți suporta un preț al petrolului de peste 200 de dolari pe...
Libia, Panama, Irak, Grenada, Afganistan, Venezuela. Istoria zbuciumată a operațiunilor americane de schimbare a regimurilor
Digi24
Libia, Panama, Irak, Grenada, Afganistan, Venezuela. Istoria zbuciumată a operațiunilor americane de schimbare a regimurilor
Titi Aur: șoferii de mașini electrice ar trebui să urmeze cursuri de pregătire la achiziție
Promotor.ro
Titi Aur: șoferii de mașini electrice ar trebui să urmeze cursuri de pregătire la achiziție
BANCUL ZILEI. Adam se trezește de dimineața cu o mahmureală groaznică: – Unde sunt coastele mele???
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Adam se trezește de dimineața cu o mahmureală groaznică: – Unde sunt coastele...
Scut aerian peste Bulgaria: Cine preia apărarea cerului bulgăresc?
go4it.ro
Scut aerian peste Bulgaria: Cine preia apărarea cerului bulgăresc?
Dragostea cimpanzeilor pentru cristale ne-ar putea ajuta să înțelegem fascinația propriilor noștri strămoși pentru aceste pietre
Descopera.ro
Dragostea cimpanzeilor pentru cristale ne-ar putea ajuta să înțelegem fascinația propriilor noștri strămoși pentru aceste...
God of War: cum arată Kratos în viitorul serial produs de Amazon
Go4Games
God of War: cum arată Kratos în viitorul serial produs de Amazon
840 lei în plus la pensie, pentru acești pensionari din România. Cine se încadrează și pe ce dată vor crește pensiile
Gandul.ro
840 lei în plus la pensie, pentru acești pensionari din România. Cine se încadrează și...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Clipe de groază pentru Rihanna! Au fost trase focuri de armă spre reședința artistei din Los Angeles
Clipe de groază pentru Rihanna! Au fost trase focuri de armă spre reședința artistei din Los Angeles
Greșeala pentru care șoferii pot primi amendă 1.620 de lei. Mulți nu sunt atenți la asta
Greșeala pentru care șoferii pot primi amendă 1.620 de lei. Mulți nu sunt atenți la asta
Domeniul din Germania în care se caută 200.000 de angajați. Tinerii refuză să facă asta
Domeniul din Germania în care se caută 200.000 de angajați. Tinerii refuză să facă asta
Două alimente de post preferate de români care accelerează subtil procesul de îmbătrânire. Le găsești ...
Două alimente de post preferate de români care accelerează subtil procesul de îmbătrânire. Le găsești în orice supermarket
Doliu la Hollywood! O actriță din celebra serie „Vânătorii de fantome” a murit la 65 de ani
Doliu la Hollywood! O actriță din celebra serie „Vânătorii de fantome” a murit la 65 de ani
Motivul inacceptabil pentru care Victoria Postolache a fost dată afară dintr-un restaurant din Franța: ...
Motivul inacceptabil pentru care Victoria Postolache a fost dată afară dintr-un restaurant din Franța: „Nu mi s-a întâmplat niciodată”
Vezi toate știrile
×