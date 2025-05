Motivul REAL pentru care este bine să investești în Bitcoin și alte cryptomonede. Cristian Chifoi face dezvăluiri la ALTCEVA cu Adrian Artene

Cristian Chifoi, unul dintre cei mai urmăriți antrenori financiari din România, a fost invitatul celui mai recent episod din podcastul ALTCEVA cu Adrian Artene, unde a vorbit deschis despre bani, investiții, criptomonede și mentalitatea necesară pentru succes pe termen lung. Cu o comunitate de sute de mii de urmăritori online și o avere construită pornind de la un buget inițial modest, Chifoi a devenit un reper pentru tinerii care vor să intre în lumea afacerilor și a investițiilor.

Abordând subiecte precum pensia privată, sursele de venit pasiv și platformele de social media ca instrumente de creștere a brandului personal, Cristian Chifoi a oferit o imagine realistă a contextului economic actual și a domeniilor cu potențial în 2025.

VEZI ȘI: Cristian Chifoi, dezvăluiri despre investiții, Bitcoin și pensii! În ce să investim 1.000 €, pe 10 ani: ”Aceasta e capcana pe care o evit”

În cadrul discuției, acesta a punctat diferențele fundamentale dintre investițiile speculative și cele strategice. Cristian Chifoi a făcut o paralelă clară între modul în care românii gândesc o investiție imobiliară și felul în care ar trebui să privească investițiile în Bitcoin – nu ca pe o oportunitate de câștig rapid, ci ca pe un plan pe termen lung, bine gândit.

Mesajul său central este clar: investițiile sănătoase se construiesc în timp, cu educație financiară, disciplină și răbdare.

„Adrian Artene: Cât e legendă în jurul Bitcoin-ului? Asistăm, probabil, la o discuție de 10 ani încoace? Explodează, explodează, se depreciază. Sunt povești cu oameni care s-au îmbogățit și și-au creat imperii peste noapte, astăzi sunt faliți. Ce trebuie să fim, sau cum trebuie să procedăm în cazul în care ne decidem să investim în Bitcoin? Am înțeles. Trebuie în primul rând să punem mâna pe carte și să citim cât mai mult și în fiecare zi să rămânem ancorați la tot ceea ce se întâmplă și mai cred un lucru extrem de important, ascultându-te pe tine dintr-un clip, că trebuie orice investiție nu numai în Bitcoin privită cu multă răbdare și să nu luăm decizii impulsive. Vedem că se depreciază, începe o scădere, chiar te urmăream pe tine, ai traversat la un moment dat o scădere a investițiilor tale și ele au revenit. Dar ai avut răbdare 2 ani, 3 ani?

Cristian Chifoi: Da. De când am început planul ăsta, exact asta a fost. Aici pot să dau un exemplu la fel, foarte simplist. Deci, ideea cu investiția în apartamente. Nu cred că vreun român dintre noi, poate foarte puțini, care vor să ia, nu știu, au găsit un apartament mai retras, în care au văzut o oportunitate, bă, pe ăsta îl refac un pic și îl vând cu 20.000 plus. Foarte puțini oameni ăștia. În principiu românul se gândește, bă, iau apartamentul și îl țin. Corect? Așa trebuie să te gândești și la investiția asta. E atât de simplu. Te gândești pe 5-10 ani. Nu te gândești că îl iau acum și la anul dacă sare prețul, l-am vândut și am obținut 2.000 sau 5.000 sau cât am obținut și după aici ce faci? Ce faci cu banii ăia? Că tot trebuie să investești în ceva. Atunci cel mai bine este să te uiți la 5-10 ani investiția.”