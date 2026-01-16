Motivul real pentru care Monica Tatoiu nu mai vrea să audă de Cătălin Măruță: ”L-am șters, a călcat pe bec”

Monica Tatoiu nu vrea să mai audă de Cătălin Măruță. Prietenia lor de zeci de ani s-a terminat la un moment dat brusc. Fosta femeie de afaceri nu l-a iertat nici în ziua de azi pe cunoscutul prezentator pentru gluma pe care aceasta i-a făcut-o.

Cătălin Măruță i-a pregătit o farsă. A pus o echipa PRO TV să îi ridice mașina din fața casei. Monica Tatoiu nu a știut ce se întâmplă și a sunat la Poliție. Acest moment nu a fost niciodată difuzat pe post, iar de atunci cei doi nu își mai vorbesc.

„Sunt anumite lucruri pe care nu le pot ierta. Le iert, dar șterg persoana respectivă. Pe Măruță l-am șters. Mi-a fost drag la un moment dat și am făcut multe pentru el când era mic și încă nu era vedetă. I-am spus, știa și a călcat pe bec”, a spus Monica Tatoiu.

Monica Tatoiu nu mai vorbește cu mulți apropiați

Fosta femeie de afaceri a recunoscut că aceeași rețetă o urmează și în familie, de aceea a renunțat să mai aibă discuții cu mulți apropiați. Tatoiu nu stă să le explice oamenilor unde greșesc, doar îi taie de pe listă.

„La mine e o chestie: primești 100%. Eu am încredere în oameni. Mara m-a sunat ieri, imediat după emisiune. Ce i-am spus Marei e următorul lucru: eu când dau delete, e delete. Eu am în familie oameni cu care nu vorbesc de zeci de ani. Ca să te cerți trebuie energie, iar energia s-a scumpit. I-am spus Marei, fac interviu cu ea, la mine acasă. O primesc oricând. Sunt prea bătrână să îmi pierd timpul să explic oamenilor unde greșesc. Errare humanum est, perseverare diabolicum (n.r.: traducere din latină: A greși e omenește, a persevera în greșeală e diabolic)”, a declarat femeia de afaceri pentru Fanatik.

Monica Tatoiu are o pensie de 26.000 de lei și merge în multe călătorii

Monica Tatoiu încasează lunar o pensie de 26.000 de lei. Și are mai mulți bani în conturi. Ea a avut un salariu de 10.000 de euro atunci când era director la o companie de beauty.

„Am patru milioane de euro în conturi bancare în România, două milioane de euro valorează casa în care locuiesc, plus acțiunile de la Stockholm. Am avut un salariu de 10.000 de euro. Am muncit mult și am făcut banii cu greu”, spunea ea.

Astăzi, cei mai mulți bani îi dă pe vacanțe, o plăcere la care nu poate renunța. Monica Tatoiu merge frecvent cu soțul ei în câte o escapadă. „Nu am făcut o vacanță fără mai puțin de 5.000 de euro de persoană. Adică 10.000 noi doi”, spunea Monica Tatoiu la un moment dat.

„Cei mai mulți bani îi dau pe închirieri de căsuțe în locuri neconvenționale, avioane și închirieri de mașini”, a declarat Tatoiu.

Citește și: Monica Tatoiu, la un pas de divorț! Vedeta a pus piciorul în prag: „La mine nu țipă nimeni!”

Citește și: Monica Tatoiu dă din casă cu o sinceritate dezarmantă: așa se ”alintă” după 41 de ani de căsnicie: ”El mă face proastă, eu, incult!”