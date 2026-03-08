Acasă » Știri » Motivul uluitor pentru care Victoria Postolache a fost dată afară dintr-un restaurant din Franța: ”Nu înțeleg!”

Motivul uluitor pentru care Victoria Postolache a fost dată afară dintr-un restaurant din Franța: ”Nu înțeleg!”

De: Denisa Crăciun 08/03/2026 | 14:39
Victoria Postolache/ Sursa: Facebook
O întâmplare ciudată s-a petrecut recent în Franța. O femeie a fost dată afară dintr-un restaurant de lux, iar motivul este uluitor!

Victoria Postolache, o tânără originară din Republica Moldova, a mers în vacanță în Franța. Ea a hotărât să se bucure de o experiență la un restaurant de lux din, însă a trăit un moment neașteptat.

Victoria se afla în vacanță cu prietenele ei. Împreună cu acestea era și băiatul femeii. Turiștii au rezervat o masă la un restaurant celebru din Franța. Nimeni nu s-a gândit că urmează să aibă o experiență neplăcută. Ajunși la local, oaspeții au primit o masă chiar lângă bucătărie. De aici au început problemele. Femeia a fost abordată de angajații restaurantului, care i-au explicat că băiatul ei nu este binevenit în acel loc. Din acest motiv, Victoria a fost dată afară din pub, iar acest fapt a făcut-o să rămână cu un gust amar. Pentru că a fost foarte revoltată de comportamentul angajaților, femeia și-a spus povestea pe pagina sa de socializare.

Nu mi s-a întâmplat niciodată să intru la restaurant, să fac rezervare, să las cardul (…), că totuși avem un copil (…) În ce zile am ajuns? Sunt restaurante în care mergi și cu câinele după tine și eu nu pot să merg în restaurant cu copilul (…) Și nu ne-au zis așa, pentru că ne-au dus la o masă în bucătărie. În bucătărie era și nu exagerez. Mai aveam un pic și spălam la vasele. Nu mi se pare deloc normal, în Franța (…) Prima oară când mă simt așa, ca o intrusă (…) Să te simți prost că ai copil, să te facă să te simți prost că ai copil, a spus ea pe pagina de Facebook.

Cum au reacționat internauții

Părerile au fost împărțite, iar unii internauți au susținut-o pe femeie, spunând că nu este normal un astfel de gest. Alții în schimb, au explicat că ar fi trebuit să specifice atunci când a făcut rezervarea că va fi prezent și un copil.

Ca mamă sincer spun: Felicitări restaurantului! Oamenii au dreptul la relaxare după o săptămână grea de muncă; Dacă e politica restaurantului, trebuie respectată! Au dreptate, mi s-a întâmplat să plec din restaurant pentru că nu mai suportam țipetele sau gălăcia copiilor!; Nu înțeleg care este problema dacă copilul este cuminte și nu deranjează pe nimeni. Aș înțelege să fie date afară dacă copilul ar fi plâns sau ar fi creat cumva ddisconfort celorlalți, sunt doar câteva comentarii ale internauților.

