Motorina s-a scumpit! Cât costă acum 1 litru la pompă și care este cel mai sumbru scenariu pentru români

Toamna vine cu noi scumpiri la pompele de carburanți. Pentru a patra oară de la începutul lunii noiembrie, prețul benzinei și al motorinei s-a majorat. La unele stații, motorina a trecut de pragul de 8 lei. Specialiștii iau în calcul cel mai negru scenariu: cel puțin 9 lei/litru de motorină, chiar și 10 lei.

Pentru a patra oară în luna noiembrie, prețul benzinei și al motorinei s-a scumpit. În funcție de stație, cel mai mare preț a fost înregistrat la motorină – care a sărit de pragul de 8 lei/litru. Prețul mediu a crescut cu 3,1%, ceea ce înseamnă 12 lei în plus la un plin. Prețul motorinei premium rămâne neschimbat, adică între 8,34 și 8,60 lei/litru.

Preț record la carburanți

Un litru de benzină standard a ajuns să coste între 7,53 și 7,66 lei. Un litru de benzină premium costă între 8,12 și 8,38 de lei. Ministerul Energiei, Bogdan Ivan, îi asigură pe români că prețurile carburanților de la pompă nu vor mai crește.

Guvernul pregătește un proiect de lege prin care să limitezele efectele crizei Lukoil, după ce gigantul energetic a anunțat că își vinde activele străine (după sancțiunile impuse de SUA).

„În momentul de faţă, nu sunt condiţii obiective care să justifice creşterea preţului la pompă. Prin urmare, ar trebui ca instituţiile abilitate să facă aceste verificări. Noi avem suficientă motorină şi benzină. Nu suntem în situaţia în care este Bulgaria, de exemplu, care este dependentă în proporţie de aproape 100% de rafinăria Lukoil. Scopul măsurilor este unul foarte clar: de a limita impactul negativ asupra populaţiei şi asupra angajaţilor companiei. Se lucrează la cea mai bună formulă posibilă pentru a fi în acord cu legislaţia internaţională, a fi în acord cu sancţiunile impuse de către Statele Unite ale Americii şi cu legislaţia naţională din România”, a declarat Bogdan Ivan, ministrul Energiei.

