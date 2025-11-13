Acasă » Știri » Motorina s-a scumpit! Cât costă acum 1 litru la pompă și care este cel mai sumbru scenariu pentru români

Motorina s-a scumpit! Cât costă acum 1 litru la pompă și care este cel mai sumbru scenariu pentru români

De: Irina Vlad 13/11/2025 | 21:21
Sursă foto: Pixabay

Toamna vine cu noi scumpiri la pompele de carburanți. Pentru a patra oară de la începutul lunii noiembrie, prețul benzinei și al motorinei s-a majorat. La unele stații, motorina a trecut de pragul de 8 lei. Specialiștii iau în calcul cel mai negru scenariu: cel puțin 9 lei/litru de motorină, chiar și 10 lei.

Pentru a patra oară în luna noiembrie, prețul benzinei și al motorinei s-a scumpit. În funcție de stație, cel mai mare preț a fost înregistrat la motorină – care a sărit de pragul de 8 lei/litru. Prețul mediu a crescut cu 3,1%, ceea ce înseamnă 12 lei în plus la un plin. Prețul motorinei premium rămâne neschimbat, adică între 8,34 și 8,60 lei/litru.

Preț record la carburanți

Un litru de benzină standard a ajuns să coste între 7,53 și 7,66 lei. Un litru de benzină premium costă între 8,12 și 8,38 de lei. Ministerul Energiei, Bogdan Ivan, îi asigură pe români că prețurile carburanților de la pompă nu vor mai crește.

Guvernul pregătește un proiect de lege prin care să limitezele efectele crizei Lukoil, după ce gigantul energetic a anunțat că își vinde activele străine (după sancțiunile impuse de SUA).

Topul orașelor din România unde poți cumpăra cel mai ușor o locuință. Bucureștiul conduce clasamentul
Topul orașelor din România unde poți cumpăra cel mai ușor o locuință. Bucureștiul...
Orașele din România în care ninge șapte zile la rând, potrivit meteorologilor ACCUWEATHER
Orașele din România în care ninge șapte zile la rând, potrivit meteorologilor ACCUWEATHER

„În momentul de faţă, nu sunt condiţii obiective care să justifice creşterea preţului la pompă. Prin urmare, ar trebui ca instituţiile abilitate să facă aceste verificări. Noi avem suficientă motorină şi benzină. Nu suntem în situaţia în care este Bulgaria, de exemplu, care este dependentă în proporţie de aproape 100% de rafinăria Lukoil.

Scopul măsurilor este unul foarte clar: de a limita impactul negativ asupra populaţiei şi asupra angajaţilor companiei. Se lucrează la cea mai bună formulă posibilă pentru a fi în acord cu legislaţia internaţională, a fi în acord cu sancţiunile impuse de către Statele Unite ale Americii şi cu legislaţia naţională din România”, a declarat Bogdan Ivan, ministrul Energiei.

Ce poți cumpăra de 100 de lei în 2025? Prețurile au crescut semnificativ în ultimii ani

Serghei Mizil și-a „hrănit” Mustangul și a făcut spectacol la pompă! Fostul concurent de la Asia Express, zero filtre

Tags:
Iți recomandăm
Gabi Tamaș a decis pe cine ar trimite la Asia Express! Numele lui te va surprinde: „Cred că ar trece cu ușurință peste greutăți”
Știri
Gabi Tamaș a decis pe cine ar trimite la Asia Express! Numele lui te va surprinde: „Cred că…
Noi detalii despre moartea Andreei, după acuzațiile lui Igor Cuciuc la adresa familiei Botgros. Ce s-a descoperit la expertiza medico-legală
Știri
Noi detalii despre moartea Andreei, după acuzațiile lui Igor Cuciuc la adresa familiei Botgros. Ce s-a descoperit la…
Atac brutal asupra unui livrator străin, în București. VIDEO
Mediafax
Atac brutal asupra unui livrator străin, în București. VIDEO
Decembrie 2025, reset pentru unele zodii. Se închid capitole de viață, altele se deschid
Gandul.ro
Decembrie 2025, reset pentru unele zodii. Se închid capitole de viață, altele se...
FOTO. Tânăra de 22 de ani arată spectaculos, dar milionarul de 59 de ani a părăsit-o
Prosport.ro
FOTO. Tânăra de 22 de ani arată spectaculos, dar milionarul de 59 de...
Descoperire ADN: Hitler ar fi avut Sindromul Kallmann. Ce este și cum afectează dezvoltarea sexuală
Adevarul
Descoperire ADN: Hitler ar fi avut Sindromul Kallmann. Ce este și cum afectează...
Noi detalii despre traseul lui Dani Mocanu în Italia: S-a distrat câteva luni într-o localitate exclusivistă, apoi a fugit lângă Napoli
Digi24
Noi detalii despre traseul lui Dani Mocanu în Italia: S-a distrat câteva luni...
Țara care și-a învățat lecția: interzicerea alcoolului după-amiază poate avea consecințe economice grave
Mediafax
Țara care și-a învățat lecția: interzicerea alcoolului după-amiază poate avea consecințe economice grave
Parteneri
Cum arată Nadia Comăneci în costum de baie. La 64 de ani, „zeița de la Montreal” are o siluetă bine definită
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată Nadia Comăneci în costum de baie. La 64 de ani, „zeița de la...
FOTO. Andreea Bălan, o nouă serie de fotografii mai mult decât îndrăznețe: „Ești păcatul meu”
Prosport.ro
FOTO. Andreea Bălan, o nouă serie de fotografii mai mult decât îndrăznețe: „Ești păcatul meu”
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit...
O primă victorie în instanță pentru Georgică Cornu în războiul pentru bani împotriva Marinei Almășan! Ce au decis judecătorii? „Nu suntem multumiți!”
Click.ro
O primă victorie în instanță pentru Georgică Cornu în războiul pentru bani împotriva Marinei Almășan!...
Motanul devenit vedetă într-un liceu din România. Mișu participă la cursuri și se bucură de atenția tuturor: „Este mascota școlii”
Digi 24
Motanul devenit vedetă într-un liceu din România. Mișu participă la cursuri și se bucură de...
Vladimir Putin pregătește o invazie pe scară largă în Europa în 2029-2030, avertizează Volodimir Zelenski
Digi24
Vladimir Putin pregătește o invazie pe scară largă în Europa în 2029-2030, avertizează Volodimir Zelenski
Lista neagră a mașinilor SH: Care sunt cele mai periculoase și stricăcioase mașini la mâna a doua
Promotor.ro
Lista neagră a mașinilor SH: Care sunt cele mai periculoase și stricăcioase mașini la mâna...
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Ospătar, eu am cerut o friptură de porc cu os…
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Ospătar, eu am cerut o friptură de porc cu os…
Samsung Galaxy Z TriFold va fi lansat luna viitoare, se zvonește. Când?
go4it.ro
Samsung Galaxy Z TriFold va fi lansat luna viitoare, se zvonește. Când?
Ce a detectat Telescopul Webb în atmosfera unei planete îndepărtate?
Descopera.ro
Ce a detectat Telescopul Webb în atmosfera unei planete îndepărtate?
Un studio românesc și-a unit forțele cu faimosul rapper Snoop Dogg pentru un nou joc video
Go4Games
Un studio românesc și-a unit forțele cu faimosul rapper Snoop Dogg pentru un nou joc...
Decembrie 2025, reset pentru unele zodii. Se închid capitole de viață, altele se deschid
Gandul.ro
Decembrie 2025, reset pentru unele zodii. Se închid capitole de viață, altele se deschid
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Gabi Tamaș a decis pe cine ar trimite la Asia Express! Numele lui te va surprinde: „Cred că ar ...
Gabi Tamaș a decis pe cine ar trimite la Asia Express! Numele lui te va surprinde: „Cred că ar trece cu ușurință peste greutăți”
Horoscop 14 noiembrie 2025. ZODIA care trebuie să aibă mare grijă la sănătate
Horoscop 14 noiembrie 2025. ZODIA care trebuie să aibă mare grijă la sănătate
Noi detalii despre moartea Andreei, după acuzațiile lui Igor Cuciuc la adresa familiei Botgros. Ce ...
Noi detalii despre moartea Andreei, după acuzațiile lui Igor Cuciuc la adresa familiei Botgros. Ce s-a descoperit la expertiza medico-legală
Un alt livrator nepalez a fost agresat în Bucureşti! Ce încerca să îi facă un tânăr de 20 de ...
Un alt livrator nepalez a fost agresat în Bucureşti! Ce încerca să îi facă un tânăr de 20 de ani. Trecătorii au intervenit imediat!
Cine sunt vedetele de la PRO TV care au apărut alături de Oana Gheorghiu, deși susține că nu a plătit ...
Cine sunt vedetele de la PRO TV care au apărut alături de Oana Gheorghiu, deși susține că nu a plătit pentru imagine
Dramă pentru Kim Kardashian! O persoană apropiată ar fi vrut să o ucidă
Dramă pentru Kim Kardashian! O persoană apropiată ar fi vrut să o ucidă
Vezi toate știrile
×