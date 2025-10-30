Serghei Mizil și-a „hrănit” Mustangul și a făcut spectacol la pompă! Fostul concurent de la Asia Express, zero filtre

CANCAN.RO are din nou imagini din benzinărie, de data asta cu Serghei Mizil care și-a luat „Mustangul” și l-a alimentat pentru următoarea cursă! Fostul concurent de la Asia Express nu ratează niciun moment și reușește mereu să atragă atenția, chiar și atunci când face o oprire banală la Peco. CANCAN.RO l-a surprins în timp ce îi oferea câteva indicații unuia dintre angajații benzinăriei, cu glumele la purtător, ca de obicei. Reacția bărbatului, dar și imaginile cu vedeta de la Antena 1 le găsiți în rândurile de mai jos!

La 72 de ani, Serghei Mizil le poate da oricând clasă tinereilor! În vara anului trecut, celebrul afacerist a scos 30.000 de euro din buzunar pentru o decapotabilă de toată frumusețea. Știe Serghei cu ce să atargă atenția domnișoarelor! Așa că, Mustangul nu a dă greș niciodată, mai ales că e cabrio, nu așa…orișicum. Și are grijă de ea ca de ochii din cap! CANCAN.RO a fost pe urmele lui și l-a surprins în timp ce își alimenta bijuteria pe 4 roți!

Serghei Mizil cu glumele la purtător în Peco

Plin de energie și cu poftă de viață, așa cum îl știm, acesta a făcut o oprire într-o benzinărie pentru a-și alimenta Mustangul. Totuși, nu s-a putut abține și i-a oferit câteva indicații unuia dintre angajați, căci atunci când vine vorba de „muscle car-ul” lui, atenția la detalii e pe primul loc! Imaginile surprinse de CANCAN.RO vorbesc de la sine, așa că nu ratați niciun cadru!

Îmbrăcat lejer, într-un trening de la brandul Lacoste, care valorează cam 350 de euro, Serghei Mizil a venit într-o benzinărie să își alimenteze Mustangul. Bine…nu el! Nu ar pune afaceristul mâna pe pompa de benzină. Așa că a rugat un angajat să îl ajute. Probabil avea și un buget stabilit, așa că a stat preț de câteva momente de vorbă cu bărbatul pentru a-i spune ce și cum. Benzină sau motorină? Full-ul sau…100 de lei? Serghei i-a dat toate indicațiile de care a avut nevoie angajatul!

Printre discuții despre alimentarea mașinii, fostul coechipier al Marei Bănică a strecurat și o glumă, că doar altfel nu l-am fi recunoscut! Cine știe ce i-a spus angajatului, căci în timp ce voia să meargă către casa de marcat, afaceristul râdea cu maaare poftă!

CITEȘTE ȘI: S-a “cinstit” bine, iar a doua zi… Serghei Mizil, OUT de la Asia Express: ”A fost destul de nasoală!”

NU RATA: Motivul REAL pentru care Serghei Mizil a fost eliminat de la Asia Express 2025. Cum a comis-o cu Gabi Tamaș

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.