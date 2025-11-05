Acasă » Știri » Ce poți cumpăra de 100 de lei în 2025? Prețurile au crescut semnificativ în ultimii ani

Ce poți cumpăra de 100 de lei în 2025? Prețurile au crescut semnificativ în ultimii ani

05/11/2025
Cu o bancnotă de 100 de lei cumperi în zilele noastre mult mai puține produse față de acum câțiva ani. De la începutul anului 2022 și până acum, inflația aproape s-a dublat, crescând de la 8,53% la 16%. Așadar, și prețurile au devenit mult mari. Află, în articol, ce poți lua cu doar 100 de lei, în 2025!

În ultimul an, prețurile s-au majorat considerabil. Costul coșului de cumpărături a crescut mai mult ca niciodată, cu aproape 10% față de 2024. Asta înseamnă că o familie cu doi copii are o cheltuială lunară necesară de 900 de lei.

Ce poți cumpăra cu doar 100 de lei în 2025

În 2022, românii puteau cumpăra cu 100 de lei verdețuri, un kilogram de ulei, mălai, carne, brânză, un kilogram de zahăr și o franzelă, potrivit unui experiment Observator. Acum, la trei ani distanță, pentru a se încadra în acești bani, oamenii trebuie să taie de pe listă uleiul și zahărul, iar cotletul de porc să fie înlocuit cu un piept de pui.

Prețurile au crescut considerabil în 2025. Astfel, produsele pe care românii l cumpărau, în urmă cu trei ani, cu 60 de lei costă acum 100 de lei. De asemenea, s-a majorat și costul carburanților. Pentru 100 de lei, poți să alimentezi cu doar 13 litri de benzină.

Îngrijorător este că, de la 1 ianuarie 2026, se anunță din nou scumpiri. De la începutul anului viitor, șoferii vor plăti cu 15 sau chiar 20 de lei mai mult pentru un plin. Costul carburanților ar putea să depășească psihologic de 8 lei pe litru, ajungând aproape dublu față de prețul mediu din 2020.

„Mai cresc și accizele. Fără doar și poate va veni o iarnă grea și cu prețuri peste 8 ei. Fiecare își va restricționa… așa s-a întâmplat de fiecare dată. O dată s-a simțit cum au scăzut vânzările”, a declarat Ion Tache, președintele Asociației Benzinarilor independenți, potrivit Știrile Kanal D.

Nu doar șoferii vor fi afectați de aceste creșteri. Odată cu scumpirea carburanților și costul transportului de mărfuri va fi mai mare. Astfel, la raft, vor ajunge cu prețuri mult mai mari atât produsele alimentare, precum mâncarea și băuturile, cât și cele nealimentare, cum ar fi cele de igienă, hainele, mobila sau materialele de construcție.

