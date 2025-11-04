Acasă » Știri » Crește prețul carburanților de la 1 ianuarie 2026. Cât vor plăti șoferii în plus pentru un plin

Crește prețul carburanților de la 1 ianuarie 2026. Cât vor plăti șoferii în plus pentru un plin

De: Irina Rasoveanu 04/11/2025 | 14:00
Crește prețul carburanților!/ Sursa foto: Pixabay

Vești proaste pentru români! De la 1 ianuarie 2025, va crește acciza la carburant, ceea ce înseamnă că benzina și motorina se vor scumpi simțitor. Schimbarea de preț nu îi va afecta doar pe șoferi. Ținând cont că produsele alimentare și non-alimentare au nevoie de transport, coșul minim de cumpărături va costa și el mai mult. Află, în articol, toate detaliile! 

În ultimul an, costul coșului de cumpărături a crescut mai mult ca niciodată, cu aproape 10% față de anul precedent. Ei bine, de la 1 ianuarie 2026, prețul său va fi și mai mare, ca efect al scumpirii carburanților.

Cât vor costa carburanții de la 1 ianuarie 2026

Benzina și motorina se vor scumpi simțitor de la 1 ianuarie 2026. De la începutul anului viitor, șoferii vor plăti cu 15 sau chiar 20 de lei mai mult pentru un plin. Costul carburanților ar putea să depășească psihologic de 8 lei pe litru, ajungând aproape dublu față de prețul mediu din 2020.

„Mai cresc și accizele. Fără doar și poate va veni o iarnă grea și cu prețuri peste 8 ei. Fiecare își va restricționa… așa s-a întâmplat de fiecare dată. O dată s-a simțit cum au scăzut vânzările”, a declarat Ion Tache, președintele Asociației Benzinarilor independenți, potrivit Știrile Kanal D.

Nu doar șoferii vor fi afectați de aceste creșteri. Odată cu scumpirea carburanților și costul transportului de mărfuri va fi mai mare. Astfel, la raft, vor ajunge cu prețuri mult mai mari atât produsele alimentare, precum mâncarea și băuturile, cât și cele nealimentare, cum ar fi cele de igienă, hainele, mobila sau materialele de construcție.

„Aceste prețuri se regăsesc în toate celelalte prețuri, aceste costuri. Până la urmă, toată marfa trebuie transportată întotdeauna de la producător la consumator și automat avem un cost al transportului”, a declarat Cristian Păun, profesor de economie.

Românii sunt deja nemulțumiți de sumele pe care le plătesc la magazin, iar acum vor fi loviți de un nou val de scumpiri. În ultimul an, valoarea coșului minim de cumpărături pentru un trai decent s-a scumpit cu 8,8%. Asta înseamnă că o familie cu doi copii are o cheltuială lunară necesară de 900 de lei.

„Renunțăm la lucruri pe care înainte ne permiteam să le luăm. Acum, ne încadrăm în ce avem”/ „Dacă avem nevoie să luăm, de exemplu, două pulpe de pui, luăm una singură, ca să zicem așa” „Greu, cu listuță… Banii pe care avem la pensia asta mică… greu.”, au spus câțiva români.

