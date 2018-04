A murit Vasile Angheloiu! Fostul arbitru avea 67 de ani

Fostul arbitru Vasile Angheloiu a murit. A lucrat la Steaua, dar Gigi Becali l-a dat afară pentru a-l angaja pe „Mache” Ianuli.

„O VESTE TRISTA PT CEI CARE L-AU CUNOSCUT PE CEL CARE A FOST UN OM DEOSEBIT, ARBITRU DE FOTBAL, SI COLONEL IN ARMATA ROMANA, VASILE ANGHELOIU.IERI 22 APRILIE 2018 A INCETAT DIN VIATA LA 67 DE ANI. CONDOLEANTE FAMILIEI SI BUNUL DUMNEZEU SA-L ODIHNEASCA IN LINISTE PE UN OM BUN. MENTIONEZ CA ESTE IN POZA DE MAI JOS PRIMUL DIN STANGA!”, a anunțat pe Facebook fostul lui coleg, arbitrul Ioan Danciu .