Mutare BOMBĂ la Antena Stars! Cine va prezenta noul sezon Xtra Night Show începând cu 5 septembrie 2025

Schimbare neașteptată în viața lui Bursucu! Fostul prezentator TV de la Kanal D s-a decis să revină în televiziune, însă nu la postul unde a ocupat pupitrul timp de 10 ani. Jurnalistul s-a dus la Antena Stars!

După o perioadă dificilă în care a fost criticat din cauza modului în care a gestionat podcastul cu invitatul său, Tzancă Uraganu (Vezi aici), Bursucu are parte de o revenire în forță. Cu toate că părea că preferă lumea din online și nu își mai dorește să se întoarcă în televiziune, acesta a făcut o mutare neașteptată.

Bursucu se mută la Antena Stars

În 2025, Bursucu a trecut prin mai multe schimbări pe plan profesional. La începutul acestui an, prezentatorul TV și-a anunțat demisia la Kanal D, după ce timp de 10 ani s-a aflat la pupitrul emisiunii Roata Norocului. De atunci, s-a ocupat de propriul podcast care a prins rapid popularitate.

Se pare că marea lui pasiune l-a chemat înapoi, iar acum Bursucu s-a alăturat echipei Antena Stars și va putea fi văzut începând cu data de 5 septembrie, de la ora 21:30, alături de Andreea Frățilă, în fiecare vineri, sâmbătă și duminică în noul sezon Xtra Night Show.

„Abia aștept să pornesc această nouă aventură la Antena Stars! Emisiunea „Xtra Night Show” o să fie cu de toate – energie, distracție și subiecte exclusive. Alături de Andreea Frățilă sunt sigur că o să iasă o combinație de zile mari. Antena Stars vine cu un suflu nou și mă bucur că fac parte din echipă. Suntem pregătiţi să aducem telespectatorilor conţinut fresh și, mai ales, pe bune”, a spus Bursucu potrivit spynews.ro.

