Mutu îndemană la echilibru după calificarea în optimile Cupei României: „ Urmează deplasarea de la Botoșani, avem nevoie de puncte în campionat!”

Adrian Mutu, antrenorul principal al formației „U” Craiova 1948, le-a cerut elevilor săi să treacă repede peste euforiat victoriei cu Petrolul Ploiești, scor 1-0, meciul disputându-se în 16-imile de finală ale Cupei României, ediția 2021-2022.

„Juveții” lui Mutu au făcut diferența pe „Ilie Oană” în al doilea mitan, reușita lui Ondaan din minutul 52 stabilind și scorul final al confrunătrii.

„E o victorie importantă pentru moralul nostru și pentru avansarea în Cupă. Trecem, nemeritat, printr-o perioadă dificilă în campionat, iar astăzi am obținut o victorie binevenită contra unei formații foarte bune. A fost un ritm bun, ritm de Liga 1. Am fost mai atenți la fazele fixe. Am închis bine jocul. Pe final, am încercat să-i prindem pe contraatac, dar nu ne-a ieșit. Echipa a avut o atitudine potrivită și vreau să-i felicit pe băieți. Urmează deplasarea de la Botoșani, avem nevoie de puncte în campionat. Băieții ar trebui să joace mai relaxați, ei au calitate foarte bună. Uneori, se vede un trac în exprimarea lor. Cred că, pentru moral, această victorie e foarte bună. A fost o atmosferă de Liga 1. Îi așteptăm pe cei de la Petrolul să promoveze, Liga 1 are nevoie de astfel de echipă. Merită felicitați pentru parcursul pe care-l au în acest campionat, le țin pumnii”, a declarat Adrian Mutu, la finalul partidei de la Poiești.

Tot astăzi, în urma rezultatelor înregistrate, au obținut biletul pentru optimi FC Voluntari, Baia Mare și Rapid.

Programul 16-imilor de finală din Cupa României

Șomuz Fălticeni – FC Voluntari 1-4

Minaur Baia Mare – Politehnica Iași 3-1

Petrolul Ploiești – „U” Craiova 1948 0-1

CS Mioveni – Rapid 4-5 (d.pen.)

Miercuri, 22 septembrie 2021

ora 15:00 FC Argeș – FC Botoșani

ora 16:30 CSM Slatina – Dunărea Călărași

ora 16:30 FK Csikszereda – Chindia Târgoviște

ora 16:30 Unirea Slobozia – Politehnica Timișoara

ora 16:30 Concordia Chiajna – Gaz Metan Mediaș

ora 16:30 FC Buzău – Academica Clinceni

ora 16:30 CA Oradea – FC Hermannstadt

ora 18:45 Farul – Sepsi OSK

ora 21:30 CS Hunedoara – FCSB

Joi, 23 septembrie 2021

ora 16:00 ACSO Filiași – UTA Arad

ora 18:45 Ripensia Timișoara – Dinamo

ora 21:30 Universitatea Craiova – CFR Cluj