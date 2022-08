Mutu rămâne cu picioarele pe pământ după victoria cu FC Argeș: „Obiectivul nostru principal este play-off-ul, nu ne facem prea multe iluzii!”

Adrian Mutu, antrenorul principal al formației Rapid București, a rămas echilibrat după victoria pe care elevii săi au bifat-o în Giulești cu FC Argeș, scor 2-1.

„A fost un meci dificil, mai ales în prima repriză, cu o echipă care s-a apărat bine, care a închis spațiile foarte bine. Am avut și puțin noroc în prima repriză sau nu noroc, un portar bun. Cred că e cel mai bun portar din țară. Sunt mulțumit. E clar că trebuie să mișcăm mingea cât mai repede când întâlnim o astfel de echipă și cu un joc mai elaborat pe marginea, ceea ce s-a și întâmplat. Eu știu ce calități are Toni, are un stâng extraordinar, eu îl încurajez să tragă la poartă și îl cert că stă prea departe de poartă. Avea nevoie de golurile astea, se antrenează bine”, a spus Adrian Mutu.

„Alb-vișinii” au 9 puncte după patru runde, dar Mutu nu se gândește la titlu și insistă că obiectivul Rapidului pentru acest an este accederea în play-off.

„Obiectivul nostru principal este play-off-ul, nu ne facem prea multe iluzii, rămânem cu picioarele pe pământ. Nu ne comparăm cu nicio echipă, noi avem parcursul nostru, obiectivul este play-off-ul. Nu-i vorba că ne lipsește ceva, ci nu vrem să ne facem iluzii. Avem un parcurs sănătos, cu traiectorie bună, avem timp sezoanele viitoare să ne luptăm la titlu”, a afirmat Adrian Mutu.