N-o mai recunoști pe stradă, după ce a renunțat la televiziune. Fosta asistentă TV, transformare uluitoare!

De la apariții incendiare la viața de mămică este o linie subțire! Sânziana Buruiană a fost surprinsă de CANCAN.RO la mall cu fetița sa și o bună prietenă la o sesiune serioasă de shopping. De când este mămică, Sânziana adoptă alt stil vestimentar, mai „cuminte”, iar vremurile de „bombă sexy” par istorie. Noi am fost cu ochii pe blondină și chiar dacă a încercat să rămână „undercover”, nu am ratat niciun detaliu.

Vedeta pare să se fi bucurat de o sesiune de shopping, dovadă fiind plasele de la Sephora pe care le avea la ea. Niciodată o femeie nu are prea multe machiaje. După turul magazinelor, Sânziana, vizibil extenuată, s-a așezat pentru câteva minute de pauză pe un fotoliu amplasat chiar în fața magazinului Zara, unde a stat relaxată alături de micuță.

Sânziana a renunțat la outfit-urile sexy

Îmbrăcată lejer, Sânziana a ales o ținută complet neagră, formată din colanți mulați și un top negru, oversize cu mâneci scurte. Dar vedeta s-a accesorizat cu o pălărie roz pastel, cu blăniță, articol vestimentar ce pare exact stilul ei. Ținuta era una comodă, cum se spune in America, look de „pilates mom”, perfectă pentru o zi de plimbare prin mall, departe de outfiturile sexy cu care își obișnuise fanii în trecut. Acum, varianata cea nouă a Sânzianei adoptă un stil mai lejer, fără prea multe accesorii, iar piesele vestimentare nu mai sunt menite să îi scoată în evidență formele voluptoase. Un alt detaliu care nu a putut trece neobservat este că Sânzi este o mamă extrem de responsabilă și devotată pentru micuța ei pe care a vrut să o răsfețe la shopping, ca între fete. Până la urmă există un proverb, așa mamă, așa fiică. Cea mică a purtat un trening crem și a stat mai tot timpul cu ochii ațintiți în telefonul mobil.

Detaliul „fake” care a atras atenția

În timp ce vedeta se odihnea, prietena care o însoțea a intrat în magazinul Zara pentru o nouă rundă de shopping. Aceasta a atras însă privirile prin accesoriul pe care îl purta,o geantă care imita celebrul model al brandului de lux Louis Vuitton, însă care părea mai degrabă o variantă fake 1 la 1. Vorbim despre un model de geantă de la LV in colaborare cu Takashi Murakami, fiind una dintre cele mai iconice piese de pe piață.

Toate ca toate, dar viața de mămică o prinde perfect pe Sânziana, iar cea mică este ca o picătură de apă. Se vede că fiica blondinei a moștenit de la Sânzi pasiunea pentru a sta cât mai multe ore în mall și de a pleca acasă cu plasele pline, până la refuz.

