N-o să-ți vină să crezi ce rochie a purtat Simona Gherghe la nunta ei cu Răzvan Săndulescu!

Simona Gherghe este foarte discretă atunci când vine vorba de viața personală! Drept urmare, nimeni nu a știut că ea și alesul inimii eu, Răzvan Săndulescu, s-au cununat religios în vară. Ceremonia a fost una intimă, la care au participat doar familia și prietenii lor apropiați.

Simona Gherghe a ales o rochie atipică pentru nunta ei cu Răzvan Săndulescu. Vedeta a optat pentru o rochie diafană, simplă, perfectă pentru o ceremonie pe marginea piscinei. Simona Gherghe a arătat spectaculos în ziua marelui eveniment din viața ei! Prezentatoarea TV aoptat pentru un coc lejer și o coroniță finuță, făcută din flori naturale. Iar machiajul a fost unul discret, dar care i-a pus în evidență trăsăturile armonioase.

„Mi-am cumpărat-o (n.r. rochia) cu vreo două săptămâni înainte de eveniment. (…) Am mers în showroom, am văzut-o şi am ştiut că aşa vreau să mă îmbrac. Şi da, nu e o rochie clasică, nici n-am vrut să fie. Aveam nevoie de ceva lejer, de purtat pe pajişte, pe marginea piscinei", a mărturisit Simona Gherghe într-un interviu recent.

Simona Gherghe, extrem de discretă

Simona Gherghe a dezvăluit că nu s-a dat peste cap să ascundă acest lucru și totuși nimeni nu a știut nimic despre fericitul eveniment. Se pare că totul a pornit de la ziua lui Răzvan Săndulescu, pe 4 iulie. Pentru că voiau să facă o petrecere la piscină, Simona Gherghe și partenerul ei de viață s-au hotărât să împuște doi iepuri dintr-o lovitură, dacă tot și-au invitat familia și toți prietenii.

„Tu îi spui în secret, eu îi zic discret, cã n-am fãcut niciun efort sã nu se afle. Totul a pornit de la ziua lui Rãzvan, care e pe 4 iulie. Ne gândisem sã organizãm o micã petrecere la piscinã. Şi, dacã tot am chemat prietenii şi familia, am zis sã ne şi cununãm religios. Aşa cã asta a fost! Nimic complicat, nu m-am dat peste cap sã organizez cine ştie ce, a fost o petrecere relaxatã. Oricum, mi-e groazã de petrecerile mari, cu sute de invitaţi, unde bieţii miri nici nu apucã sã mãnânce… Cred cã de-asta am şi amânat atât de mult nunta, ca sã evitãm sã fie ceva tradiţional", a mărturisit Simona Gherghe pentru Viva!.