N-o să-ți vină să crezi! Cum arată în prezent actorii din „Familia Bundy”, după 36 de ani de la terminarea serialului

Unul dintre cele mai apreciate seriale ale anilor 90 a fost ”Familia Bundy”, care a cucerit un public larg. Iată cum arată în prezent actorii principali, la mai bine de 36 de ani de la ultimul episod difuzat.

Serialele vechi sunt din nou la mare căutare, iar actorii care reprezentau un model de urmat pentru generațiile de până în 2000 atrag din nou atenția tuturor. Astfel, Al Bundy și Peggy Bundy reprezintă din nou un subiect de interes pentru cei care doresc să înțeleagă mai bine viața oamenilor din anii 80-90.

Cum arată actorii din „Familia Bundy”

Capul familiei Bundy, Al, a fost interpretat cu succes de actorul Ed O’Neill care a reprezentat modelul ideal de părinte care nu are nimic de spus în ceea ce privește educația copiilor săi. Faptul că era mereu așezat pe canapeaua din sufragerie i-a amuzat pe telespectatorii sitcom-ului.

După ce a încheiat filmările pentru serialul care l-a făcut celebru, acesta a ajuns să joace în „The Bone Collector” (1999), în „The 10th Kingdom” (2000), „Dragnet” (2003), „Spartan” (2004) și în „Finding Dory” (2016). Din 2009 până în 2020, O’Neill a jucat rolul lui Jay Pritchett în „Modern Family”, pentru care a fost nominalizat la Emmy și a câștigat patru premii SAG.

Nici Peggy Bundy, personajul interpretat de Katey Sagal, nu a fost dat uitării. Actrița a rămas întipărită în memoria colectivă datorită coafurii sale incredibile, dar și a modului în care reușea să coordoneze toți membrii familiei. După terminarea serialului a urmat o carieră de backing vocalist, lansând și trei albume solo: „Well…” (1994), „Room” (2004) și „Covered” (2013).

Ce s-a ales de copiii familiei Bundy

Mezinul familiei, David Faustino alias Bud Bundy, avea numai 13 ani în momentul în care a cunoscut faima serialului fenomen care a fost difuzat de-a lungul anilor la televizor. Cariera sa a strălucit destul de tare, fiind contactat de regizori și producători pentru a juca în „Modern Family”, „Entourage” și „Bones”.

Cea care a stârnit o mulțime de controverse cu atitudinea sa rebelă a fost Christina Applegate alias Kelly Bundy. Aceasta a avut parte de o adevărată carieră, jucând în Don’t Tell Mom the Babysitter’s Dead” (1991), „The Sweetes Thing” (2002), „View from the Top” (2003), „Vacation” (2015), „Bad Moms” (2016). Din păcate, în 2021 a fost diagnosticată cu scleroză în plăci.