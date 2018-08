Nadir este în culmea fericirii! Artistul va deveni tată pentru a doua oară și a mărturisit că se va însura cu mama copiilor săi. Cântărețul este foarte emoționat, mai ales că va fi tată de băiețel. Nadir mai are o fetiță de doi anișori pe nume Eveline.

Nadir și aleasa inimii lui, Georgiana, și-au dorit foarte mult și un băiețel. Rugăciunile le-au fost ascultate, iar în toamna acestui an va veni pe lume și băiețelul celor doi. Cântărețul a vorbit despre viața de familie și despre emoțiile care îl încearcă acum, pe „ultima sută de metri”. Nadir este foarte fericit că va fi tată de băiat și are de gând să se și însoare cu mama copiilor săi, mai ales că multă lume în tot întreabă când vor face pasul cel mare. (Citește și Se însoară Nadir? ”Probabil că orice femeie își dorește”)î

Nadir, tată pentru a doua oară: „Mă simt bine și fizic și psihic!”

„Din cântat îmi fac bani de pâine. N-am avut destui bani, dar vreau să îmi fac casă beton. Mi-a fost alături familia, cu asta te alegi. Nu am nici o așteptare de la nimeni, mama copilului mi-a fost alături. Alt gen de femeie pleacă când dau de greu. Mă întreabă toată lumea când mă căsătoresc, mai zice și ea. Probabil că orice femeie își dorește, toate se vizează în rochii de mireasă. Nasol cu rochii că am văzut că sunt câteva mii. Nu îl exclud momentul ăsta, dar nici nu îl includ. Am emoții pentru al doilea copil, mai ales că e și băiețel. Sunt foarte fericit și mă simt bine și fizic și psihic”, a mărturisit Nadir la Antena Stars. Artistul și iubit lui nu-și mai încap în piele de fericirei și așteaptă cu nerăbdare cel de-al doilea copil. Nadir e deja un tătic experimentat. Artistul este topit după fiica lui și are foarte mare grijă de ea.

„Devii mai responsabil, abia aștepți să ajungi acasă să vezi copilașul. Mergeam pe ici pe colo. Da, îi mai schimb și scutecele. Și eu o să am băiețel. Da, aștept un băiețel”, a mai spus Nadir.