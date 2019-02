Narcisa Guță, cu baticul pe cap, mesaj pentru fani: ”Vă 😘 în stil magnific!”

Narcisa Guță dorește ca fanii săi să știe că totul decurge cel puțin mulțumitor în viața ei. Și apelează la fotografii cât mai sugestive, din acest punct de vedere. Acum, Narcisa a preferat să nu mai apară pe rețelele sociale machiată și îmbrăcată ”țipător”, alegând doar un batic simplu.

Mesajul postat de ea este la fel de simplu și lasă să se înțeleagă – cu ajutorul emoticoanelor, firește – că totul este ”la cote normale” în viața ei, chiar dacă nu se mai află alături de Nicolae Guță. Viața, așa cum se spune, merge înainte… Iar Narcisa Guță nu face excepție de la această regulă nescrisă.

”Vă 😘 în stil magnific 😘❤️💋”

Prietenie de dragul copilului

După ani buni de telenovele, împăcări și despărțiri, acum Narcisa Guță este mai liniștită ca oricând și spun că are o relație de prietenie cu Nicolae Guță, mai ales de dragul fiului lor, Alberto.

„Și atunci eram decentă, dar era mai multă gelozie. Am pierdut mult în viață pentru că am spus ce gândesc în față. Nu sunt îndrăgostită. În viață nu programăm nimic, merg pe mâna destinului. Sunt binecuvântată cu băiatul meu, nu programez nimic. Am vrut să îl dau în judecată din răzbunare în trecut. Nu mai am nici o relație cu Guță, vorbim strict despre copil. Ajută cu bani, nu avem nici o înțelegere. L-am iubit foarte bun, are un suflet foarte bun”, a declarat Narcisa Guță, la Agenția Vip.